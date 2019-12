-BAHÇELİ: YARGI AÇISINDAN REZALET KIRIKKALE (A.A) - 21.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'nin şu üç günlük dönemi demokrasi açısından utanç, siyasi ahlak açısından ayıp, yargı açısından rezalettir'' dedi. Devlet Bahçeli, Kırıkkale Gök Düğün Salonu'nda partililere hitap etti. Cumhuriyet kurulduğundan beri siyasi hayatında çok renkli seçimler geçtiğini, bu süre zarfında darbeler ve ara rejimler de olduğunu belirterek, bunların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Bunun için millet iradesinin önemini vurgulayan Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinde de ülkenin yol ayrımına gelmiş olacağını söyledi. Türkiye'nin 9 yıl sonra karanlık bir uçuruma sürüklendiğini ileri süren Bahçeli, ''Türkiye'nin şu üç günlük dönemi demokrasi açısından utanç, siyasi ahlak açısından ayıp, yargı açısından rezalettir'' diye konuştu. Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarının iptal edilmesi kararının ardından Türkiye'nin ayağa kalktığını ve ''7 PKK uzantısının neredeyse demokrasi kahramanı ilan edildiğini'' söyledi. Devlet Bahçeli, 1999 seçimlerinde MHP'den milletvekili olan bir arkadaşlarının 2007'de tekrar seçime girmesinin YSK tarafından engellendiğini ifade ederek, o zaman köşe yazarlarının, adalet arayanların ve demokrasi havarilerinin nerede olduğunu sordu. Memlekete ihanet edenlere prim verildiğini ifade eden Bahçeli, 3 yıldır Türkiye'nin her tarafının kan gölüne döndüğünü, terör ve anarşizmin sokaklara hakim olduğunu iddia etti. Bahçeli, bu hakimiyetin önce siyasi iradeyi, sonra medyayı, bugün de yargıyı kuşattığını ve YSK tarafından engellenen söz konusu milletvekillerinden bazılarına tekrar meclis yolunun açıldığını hatırlatarak, bumu ''rezalet ve ahlaksızlık'' olarak nitelendirdi. Bu duruma birinin ''dur'' demesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı olamaz. Davet ediyor, düzeltmek için görüşme yapıyor. Başbakan sessiz, yargı mahzun kalmış, medya saldırgan, köşe yazarları hak arayışı olarak anti-demokratik uygulamayı ortaya koyuyor, bunlardan hayır yok'' diye konuştu. Devlet yönetimi sokak anarşizmine kaptırılırsa her şeyin çok farklı noktaya gelebileceği uyarısında bulunan Bahçeli, ''tavizci ve teslimiyetçi'' politika devam ederse açılan gedikten daha çok eylem olabileceğini söyledi. -''MHP GELECEK, YÜZLER GÜLECEK''- YGS'deki ''şifre'' iddialarına da değinen Bahçeli, yaşananlara karşı duyarsız kalmayan gençlerin eylemine yönelik olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Biz de kalkarız onların karşısına beş bin, on bin genci koyarız'' sözünü anımsatarak, ''milletin evlatlarının karşısına nerede on bin milis yetiştirdiğini'' sordu. Aslında benzer üslubu kullanacak kişi olmadığını ancak ders alınması için örnek verdiğini belirten Bahçeli, ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan, on bin milisinle Taksim'e gel, ben de bin bozkurtumla meydana geleceğim. İnanıyorum ki Kasımpaşa'ya kadar arkana bakmadan kaçarsın'' dedi. Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul milletvekili adayı olan emekli Korgeneral Engin Alan'la ilgili eleştirilerde bulunulduğunu ifade ederek, ''Başbakan diyor ki bazı partileri de kastederek 'Bunlar Silivri'den getiriyorlar', evet, sense Kandil Dağı'ndan getiriyorsun. Polise tokat atanları meclise getiriyorsun'' diye konuştu. Seçimin yaklaşması dolayısıyla iktidarın yardımlarda bulunabileceğini, bu yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan geldiğini, oradaki paranın vatandaşlardan kesilen vergilerden sağlandığını belirterek, vatandaşların yardımları hak ettiklerini düşünerek almaları gerektiğini söyledi. Bahçeli, iktidarlarında ''Hilal Kart Uygulaması''nı hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. -BAHÇELİ'NİN KONVOYUNDA KAZA- Öte yandan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konvoyda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Bahçeli'nin Keskin ilçesindeki mitinginin ardından Çerikli beldesine gitmekte olan konvoyda bulunan İbrahim Kıymaz yönetimindeki 06 BY 2031 plakalı otomobil, beldenin girişinde şarampole yuvarlandı. Yaralanan İbrahim Kıymaz ile Hasan Ulusoy, mitingi takip eden basın mensuplarının yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, basın mensuplarının ihbarı üzerine kaza yerine gönderilen ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Kıymaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.