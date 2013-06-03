Bahçeli: Yalnızca polisi suçlamak seviyesizlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olaylara ilişkin konuştu.

Yaşanan olaylarla ilgili hükümeti eleştiren Bahçeli, yalnızca polisi suçlamanın 'seviyesizlik' olduğunu söyledi.

Türk polisini suçlayanlara bazı hatırlatmada bulunmak istediğini söyleyen Bahçeli, emniyet güçlerinin de aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Fırsatçıların önüne atan yaklaşımlar ve üstelik biber gazını ölçülü kullanma konusundaki uyarıları utanmazlıktır.

Silsile yoluyla en başta siyasi irade olmak üzere emniyet mensuplarımıza müdahale emrini verenler hesaba çekilmeden polisimizi suçlamak çok ciddi bir seviyesizliktir.

Ayrıca BDP, PKK, Kandil ve İmralı ile buluşan fakat Taksim'de ayrı düşen Başbakan ve hükümetinin süreç ihanetinin ele başlarıyla karşı kutuplara çekilmesi esasında son derece manidardır.

Acaba Başbakan çözüm fitnesiyle yapamadıklarını halkla devleti karşı karşıyaya getirerek mi tamamlamak istemekte "