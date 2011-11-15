Bahçeli: Vicdani reti konuşmak densizliktir

T24 -

Bedelliye destek

TBMM'de gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, vicdani ret ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'nin komşu ülkelerinde ateşle o toplulukların sınandığı ve Türkiye'ye her an bir belanın sarkabileceği bir ortamda bir bakanın vicdanı ret konusunu gündeme getirmesi kadar yakışıksız, densiz bir teklif söz konusu olamaz. Bunu MHP olarak külliyen reddederiz. Anlaşılıyor ki artık milletin bugünkü siyasi iktidarı vicdanında ret dönemine giriliyor demektir." dedi.Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sultan Abdülmecit anma programları düzenlenmesi ile ilgili bir soru üzerine de, "Yıkılış sürecinde önemli bir dönemi yaşayan ve ilk açılım projesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun sürüklendiği bir dönemde bu konunun incelenmesinde yarar vardır. Bir siyasi amaçla bir ikinci açılıma malzeme yapılmasını doğru bulmayız. Tarihin gerçekleri ortaya çıkarsa belki de ikinci açılım zırvasından vazgeçme imkanı doğabilir." ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalışma yürüttüğü bedelli askerlik düzenlemesine destek vereceklerini söyledi.Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Daha önceki görüşlerimize sadık kalarak bu konuda yapıcı ve iyi niyetli bir yol izleyeceğimizi, pozitif bir tutum takınacağımızı muhataplarımızın ve ilgililerin bilmesinde fayda vardır." dedi.Bahçeli şöyle konuştu: Türk milletinin vicdanını sızlatmayan, şehit ailelerimizi incitmeyen, gazilerimizi üzmeyen, TSK'yla diyalog içinde askerlik hizmetlerinin ihtiyaçlarını gözeten ama artan bedelli beklentilerini de ihmal etmeyen bir yaklaşımla bedelli konusu çözülmeli ve ülke gündeminden çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra, TSK'nın personel rejimi yeniden düzenlenmeli ve bu konudaki tartışmalar süratle neticeye ulaştırılmalıdır.