-BAHÇELİ: ''VERECEKLERİ BİR ŞEY KALMADI'' İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimin, AK Parti'nin kötü yönetiminden kurtuluşun değerli bir kilometre taşı olacağını belirterek, ''Adalet ve Kalkınma Partisi yıpranmıştır, yorulmuştur ve tükenmiş bir siyasi partidir. Bu partinin, 3. dönemi olmamalıdır. Bu iktidarın, memlekete verebileceği herhangi bir şey kalmamıştır'' dedi. Bahçeli, seçim gezileri çerçevesinde geldiği Tuzla'da halka hitap etti. Genel seçimin ülke için önemine işaret eden Devlet Bahçeli, şunları söyledi: ''Bu seçim, milletin geleceğini, kaderini belirleyecek ve siz değerli İstanbullular ve Tuzlalılar için de bir karar anı olacaktır. Bu seçim, yol kavşağındaki bir Türkiye'nin temel tercihlerinin bir kez daha millet iradesi tarafından netleştirildiği bir seçim olacak. Bu seçim, Adalet ve Kalkınma Partisinin kötü yönetiminden kurtuluşun değerli bir kilometre taşı olacak. O bakımdan bu seçimleri önemsemeliyiz ve yüksek bir katılım sağlayarak millet iradesini ortaya koymalıyız.'' Bu seçimlerde iktidarın yeniden belirlenmesi sürecinde İstanbul'un üzerine çok büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydeden Bahçeli, kentin, tarih, kültür, sanayi ve ticaret gibi alanlarda çok ağır bir sorumluluğu ve görevi olduğunu dile getirdi. Bahçeli, bu bakımdan Tuzlalıların ve İstanbulluların bu seçimi sürükleyici ve sonuçlandırıcı bir anlayışla gece gündüz çalışarak, her türlü engelleyici faaliyeti aşarak, milletin kaderini değiştirecek önemli bir adımı atmaları gerektiğini vurguladı. İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok sorunu bulunduğunu ve 9 yıla yaklaşan bir süre içerisinde AK Parti'nin sorun çözmede beceriksiz kaldığını savunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Milletvekili sayısı ve Meclisteki gücü, her türlü kararı, her türlü yasayı, her türlü ekonomik politikayı uygulamaya muktedir iken, 9 yıl, kaybolan yıllar olarak dikkat çekmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi yıpranmıştır, yorulmuştur ve tükenmiş bir siyasi partidir. Bu partinin, 3. dönemi olmamalıdır. 3. dönemi ısrarla istemelerinin sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisinin başta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yolsuzluklara bulaşmış olan herkesin Yüce Divan'da hesap verebileceği bir dönem olacağı korkusundan dolayıdır. Yoksa bu iktidarın memlekete verebileceği herhangi bir şey kalmamıştır. Onun için, siz İstanbullular, milletimizin bu kaderini değiştirmeye var mısınız?.'' MHP Lideri Bahçeli, partililerin 12 Haziran seçimlerinde milletin kaderini değiştirecek bütün gayret ve çalışmalarını ortaya koymaları gerektiğini ifade ederek, ''Adalet ve Kalkınma Partisinden bu ülkeyi kurtarınız. Bu, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partililerin de kurtuluşu olacaktır. Bunun da sürükleyicisi Milliyetçi Hareket Partisidir'' diye konuştu. Partisinin, bu iktidar döneminde 100 temel sorunu tespit ettiğini ve 100 çözüm ürettiğini belirten Bahçeli, 9 yılı bulan tahribat döneminde, onarım ve toparlanma sürecini başlatacak olan ilk iktidara da 12 Haziran'da talip olduklarını kaydetti.