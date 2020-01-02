Bahçeli ve MHP'den AKP'ye geçen Türkeş, TBMM Genel Kurulu'nda sohbet etti

TBMM Genel Kurulu'nda MHP lideri Devlet Bahçeli ile 2015'te MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş bir süre sohbet etti.

TBMM Genel Kurulu’nda Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş bir ara Devlet Bahçeli’nin yanına geldi. İki isim bir süre sohbet etti.

Tuğrul Türkeş, 2015’te Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti davetini kabul etmiş, MHP’den sert tepki görmüştü. Türkeş, MHP’nin ‘babasının partisi’ olduğunu kimsenin kendisini babasının partisinden atamayacağını söylemişti.

Türkeş, 2017’de yapılan revizyonda kabine dışı kalmıştı. MHP lideri Bahçeli’nin isteği üzerine kabine dışı kaldığı iddiaları üzerine Tuğrul Türkeş, “Devlet bey yaptıysa kendisine teşekkür ederim. Aynı parti, aynı iktidar devam ediyor. Gelenler de bizim arkadaşlarımız. Yapılan değişiklikten şikayetçi değilim. Hatta benim için iyi bile oldu” demişti.