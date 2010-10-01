Bahçeli ve il başkanları Ani Harabeleri'nde namaz kıldı

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, MHP'lilerin Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'ndeki Fethiye Camii'nde cuma namazı kılmasına izin verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye - Ermenistan sınırındaki Ani Harabeleri'nde 40 kadar il başkanıyla birlikte cuma namazı kıldı.









Namazın ardından burada toplanan kalabalığa hitap eden Bahçeli, konuşmasında hükümete yüklendi.



"Türk milleti parçalanmak için Anadolu'ya gelmedi" diyen Bahçeli, Akdamar ve Sümela'daki ayinlere de tepki gösterdi.



Akdamar'ın yeniden ibadete açılması için ya da Sümela Manastırı'nın faaliyete geçirilmesi için Anadolu'nun fethedilmediğini söyleyen Bahçeli, "Gerekirse yeniden fetih için yollara düşeriz" dedi.



Bahçeli, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ziyaret ve temaslarda bulunduktan sonra yarın Ankara'ya dönecek.

Ani Harabeleri...



Ani Harabeleri, Anadolu'nun fethinin başlangıç noktalarından biri. 1064 yılında Alparslan tarafından fethedildi.



Büyük katedraldeki haç indirilip, camiye çevrilen kilisede ilk cuma namazı kılındı.



Tarihi Fethiye Camii, şu anda ören yeri içinde bulunuyor ve ibadete kapalı.



MHP lideri Devlet Bahçeli ise, 2011 seçim çalışmalarına Ani'deki Fethiye Camii'nde kılacağı cuma namazıyla başlamak istiyordu.



MHP yıllar sonra Fethiye Camii'nde namaz kılmak için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne başvurdu.



Başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı namaz kılınmasına izin verdi.



