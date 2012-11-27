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Politika

Bahçeli ve Aydın, ilk kez bir araya geldi

İki rakip olarak gösterilen Bahçeli ve Aydın, Meclis'te ilk kez bir araya geldi, Aydın, MHP liderine 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi

27 Kasım 2012 19:49

MHP'li Devlet Bahçeli ile Trabzon Milletvekili Koray Aydın Meclis'te ilk kez bir araya geldiler.

Aydın, kongrenin ardından ilk kez MHP grup toplantısına katıldı, toplantıdan sonra da Bahçeli'yle bir araya geldi.

Aydın, MHP liderine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamındaki görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğü bildirildi.

Görüşmeden sonra iki isim beraber Meclis restoranında yemek yedi.
 
Kasım ayı başında yapılan MHP kongresinde Bahçeli'nin karşısında genel başkanlığa aday olan Aydın 441 oy almış, yarışı kaybetmişti.

Aydın, Bahçeli'nin kongre sonrası söylediği "fitne amacına ulaşmamıştır" sözlerini talihsiz bulduğunu ifade etmişti.

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