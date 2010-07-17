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Politika

BAHÇELİ ÜLKÜCÜ GENÇLERE SESLENDİ BOZKURT (A.A)

17 Temmuz 2010 23:07

-BAHÇELİ ÜLKÜCÜ GENÇLERE SESLENDİ BOZKURT (A.A) - 17.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tahriklere, provokasyonlara kapılmamalarını tavsiye ettiği ülkücü gençlere ''Elinizde silah değil, bilgisayar olacak'' diye seslendi. Bahçeli, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ülkü Ocağının yeni binasının açılışı için düzenlenen törene katıldı. Bahçeli, açılışta yaptığı konuşmada, Ülkücü gençliğin Türkiye'nin geleceği ve teminatı olduğunu söyledi.  Ülkücü gençleri olayların içine çekmek isteyenlerin olabileceğini belirten Bahçeli, ''Bozkurt'ta, bozkurtlara sesleniyorum; sakın ola tahriklere, provokasyonlara kapılmayın. Size görev veriyorum. Bozkurt'ta hiçbir genç kardeşim, hiçbir olayın içinde olmayacak. En iyi şekilde yetişmeye gayret edecek'' diye konuştu.  Şartlar ne olursa olsun, devletin emniyet güçlerine güvenmelerini isteyen Bahçeli, ''Elinizde silah değil, bilgisayar olacak'' dedi. Bahçeli, konuşmasının ardından Bozkurt'taki bir çay ocağına vatandaşlarla çay içti. Bahçeli, daha sonra konvoyla Sinop'un Türkeli ilçesine doğru yola çıktı. Kastamonu'nun Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de partililer Bahçeli'nin konvoyunu durdurdu. Bahçeli, araçtan inerek, partililerle tokalaştı.N-EHK)

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