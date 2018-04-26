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Bahçeli, “Ülkemiz için iyi olacak” dedi; Akşener'den yorum geldi: Allah söyletiyor

"Gayet İYİ olacak inşallah!"

26 Nisan 2018 21:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yapmasının ardından "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama…” dedi. Bahçeli’nin sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Allah söyletiyor” yorumu geldi.

MHP liderinin sözlerinin ardından Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Akşener, “Allah söyletiyor: Gayet İYİ olacak inşallah! #TürkiyeİYİOlacak” ifadelerini kullandı.

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