Bahçeli: Ülke korumasız

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramaları yeni yıl mesajında yorumladı; "Türkiye, terörle ve bölücülükle mücadelede etkili kurumların, adalet, Silahlı Kuvvetler, emniyet ve istihbarat birimlerinin birbirine düşürülerek etkisizleştirildiği korumasız ve sahipsiz bir ülke haline getirilmiştir" dedi.



Bahçeli, yeni yıl mesajında, Cumhuriyet tarihinin en sancılı ve sarsıntılı yılının geride kaldığını belirtti.



Bu haliyle 2009 yılının kaybedilmiş ve boşa geçmiş bir zaman dilimi olarak asla unutulamayacağını ifade eden Bahçeli, "Adaletin geride ve gölgede kalan geçmiş hesaplar uğruna tarumar edildiği, hukukun siyasallaşma emarelerini fazlasıyla gösterdiği çok tehlikeli süreç, 2009 yılında da devam etmiş ve 2010 yılına bu marazi mirası devretmiştir" dedi.



Hükümetin paranoya içine girdiğini kaydeden MHP lideri, bu nedenle, çok geniş bir güvensizlik ağının toplum hayatının etrafına örüldüğünü, özel hayat ihlalleri, telefon dinlemelerinin arttığını ve kuşkunun hakim bir duygu olarak toplumsal ilişkileri belirlediğini belirtti.



Kürt açılımı



'Açılım' projesiyle birlikte çok nadir görülen etnik şecere merakının vatandaşlarda uyanmaya başladığını söyleyen Bahçeli, "İktidarın teröristle kucaklaşarak ve İmralı ile rol paylaşarak başlattığı 'PKK açılımı' denen 'yıkım projesi' ile AKP'nin gerçek yüzü ayan beyan ortaya çıkmıştır. AKP'nin 'yıkım projesi' ile birlikte eyaletler sistemi, federalizm gibi üniter yapıyı çökertecek söylemler dile getirilmiş, bu sürecin sonunda 'iki milletli yeni ortaklık devleti' hayaline zemin kazandıracak sinsi düşünceler barındığı bataklıktan etrafa yayılarak nifak mikropları saçmaya başlamıştır" dedi.



Terörün şehir uzantılarının sokaklarda ayaklanma provalarını yaparak devleti, hükümeti ve kamuoyunun tepkilerini sınamaya başladığı söyleyen Bahçeli, "Bugün Türkiye, AKP'den destek ve 'açılımdan' cesaret alan bölücülerin devlete meydan okuyan eylemlerini rahatça yürüttüğü, İmralı canisi üzerindeki tecridin kaldırılması ve İmralı'nın uluslararası denetime açılması, hatta serbest kalması yönündeki çabaların arttığı, bunların gerçekleşmemesi karşısında ise ayrılma, isyan, ayaklanma, bölünme kavramlarının alenen dillendirildiği, buna karşılık terörle ve bölücülükle mücadelede en etkili kurumların, adalet, Silahlı Kuvvetler, emniyet ve istihbarat birimlerinin birbirine düşürülerek etkisizleştirildiği korumasız ve sahipsiz bir ülke haline getirilmiştir" ifadesini kullandı.



"Türkiye'nin önünde milli kimliğin kırılma noktasına kadar büküldüğü gelinen bu aşamada, birlikte yaşamanın şartları ve gerekleri teker teker sakatlanmıştır" diyeh MHP lideri, "Türk tarihini lekeleme, Türklük değerlerini aşağılama, yaşanan isyanları alkışlama, bastıranları karalama, yüzleşme adı altında ecdadımızı karartma geçtiğimiz yılda da artarak devam etmiştir" diye konuştu.



Bahçeli, hükümet politikalarının devlet kurumlarınca engellendiğine dair kuşkular uyandırmak, muhalefete giderek artan bir saldırgan üslupla sataşmayı tırmandırmak, inanç ve etnik ayrım üzerine hizipleri yoğunlaştırmanın AK Parti stratejisinin esaslarını oluşturduğunu belirtti.



Her gün yeni bir şokla sarsılan Türkiye'nin süratle bir kargaşa ve kaos ortamına sürüklendiğini ifade eden Bahçeli, "Temennim; Türkiye'nin daha fazla yıpranmasına ve yıpratılmasına, değerlerinin aşındırılmasına, milletin parçalanmasına dönük girişimlere 2010 yılında 'dur' denilmesidir" dedi.