Bahçeli: 'Ak Troll'lerin övdüğü insanı ben MHP'den ihraç ederim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP’de Genel Başkan’a rakip oluyor diye kimse dışlanmaz. Partimizde bulunan insanlar bana rakip olabilirler. Ama dışlanmamışlardır. Günü geldiğinde kucaklaşma, buluşma olmuştur" dedi. Bahçeli,"Ak Trollerin övdüğü insanı ben MHP’den ihraç ederim. Herkes bunu böyle bilsin" ifadesini kullandı.

Bahçeli, CNN Türk ile Kanal D'nin ortak yayınında, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bahçeli, Davutoğlu'nun 'toros' açıklamasıyla ilgili "Toros dedikleri, herkesin ilgisini çeken bir otomobil. Bunun toplumda ayrı bir yeri olmuştur. Ben de kullandım Toros otomobilleri. Bunun adı beyaz Toros. fakat bunun başka bir anlamı daha var: Bir kilo toz, bir Toros. Üç kilo toz, bir minibos. Beş kilo toz, bir otobos." diye konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Türkiye bir seçimi daha kaldırmaz"

1 Kasım seçimleri, fiili bazı durumlara imkan tanımayan ama ülkede yönetilebilecek bir tablo oluşturan, 5'inci partinin doğmasına vesile olabilir.

Türkiye bir seçimi daha kaldıramaz. 20 aylık bir sürede Türkiye 4 seçim yaşamıştır. Bu Türkiye için bir yüktür. İnsanlarda bıkkınlık yarattı. Partiler yorgun. Hal böyle olunca da aziz milletimiz çok iyi düşünecek ve bir sonuca varacak. Bunun birinci yolu da sandığa gitmektir. Ama bu olmaz ise üçüncü dönem seçim Türkiye için zor olacak am a başka türlü yollara başvurmaktansa bu yolu seçmek milletimizin asli bakışı olmalıdır.

Gelişmeler üst üste olmuştur. Diyarbakır’da bir miting alanında, daha sonra Kobani’ye destek amacıyla Suruç’ta, değişik sosyalist partilerin mensupları olan genç kişiler oraya getirilerek bazı eylemlerde bulundurulmak istenmiştir. Orada bir canlı bomba olayıyla 34’ü bulan genç çocuklarımız hayatlarını kaybetmiştir. Arkasından Ankara’daki büyük facia…

Bunlarla ilgili yıllardan beri tartışılan konular vardır. Terörün amacı nedir? Nereye uzanmaktadır, bunlarla ilgili bazı değerlendirmeler de yapılmıştır.

Mesela bazı konularda şimdi IŞİd üzerinde operasyonlar yapılıyor. Bu bilgi yeni midir? Yeni değilse neden eskiden uygulamaya konulmamıştır? 102 kişi hayatını kaybettikten sonra operasyonların sorumlusu kimlerdir? Bir de bu terör örgütlerinin neleri olduğunu sabit delillerle ortaya konup kesin üzerine gidilmesi lazımdır. Biz bu soruşturmanın başladığı dönem alınmış olan bir kararı, basını baskı altına almadan, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için delillerin sokaklarda dökülmeden sonuç verilmesini istemişizdir. Belli bir süre sonra başsavcılık gerekli açıklamayı yapmıştır.

Şimdi hala operasyonlar devam etmektedir. Nereye dayanacağı belli değildir. Nereye kadar IŞİD var, nereye kadar PKK var, nereye kadar güneydoğudaki eylemler var?

Beyaz Toros tartışması

Bugünden kendilerini kurtarabilecek yedek terörler teröristler ortaya koyuyorlar. Devletin yönetimi kendilerinde, MİT kendilerinde, olayların içerisinde yıllardan beri yaşanan tecrübeler var. bunları dikkate aldığınız vakit kesin sonuca gitmeden yetkililerin konuşmaması lazım. Milletimiz de buna göre aydınlanacak, hepsini reddetmek gerekir ama gerçeklerin kimler tarafından ortaya konduğunun görmeleri lazım.



CHP lideri kılıçdaroğlu şu şekilde “Oslo mutabakatı, var açıklarım” dedi. Ömer Çelik 1 saat gibi bir süre verdi. Metni de haluk koç açıkladı. Sizin bir haberiniz var mıydı?

Hayır ben görmedim. Açıklama yapıldığına bilgi sahibi değilim. Bunun karşılığında da Adalet ve Kalkınma Parti’sinden bir yetkili ne biliyorsan açıkla demiştir. Ama şu metni bilemiyoruz.



Başbakan o açıklamasına açıklık getirdi, beyaz Toros ifadesi. Siz bu sözlerden ne anladınız? Sizde endişe yarattı mı?

Bir toplumsal talep var. Bu talep 1 Ağustos 2009 tarihinde demokratik açılım, arkasından milli birlik ve kardeşlik projesi, arkasından çözüm süreci. Daha sonra dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında Türkiye’de bir Oslo ve MİT görüşmesiyle başlayan çözüm sürecinin adımları atıldı. Millet hep merak etmiştir. Bunu söyleyenler şerefsizdir dendi, sonradan görüşüldüğü söylenmeye başlandı. Şimdi herkes bu çözüm sürecinin alanını, kapsamını ve amaçlarını bilmek istiyor. Terör örgütleriyle PKK’yla HDP’yle İmralı’yla Kandil’le bu hükümet neyi görüştü. 3 Ocak 2013 tarihinden itibaren TBMM’de çözümü esas alan bazı hukuki tedbirler ve uygulamalar geliştirecek kararlar alındığı süreç içerisinde Türkiye nereye gitti, sonra da 20 Temmuz’da güneydoğu anadolu’da ne oldu? şimdi böyle bir süreçte, sayın başbakan televizyonlarda çok konuşuyor. Televizyonlarda konuşurken toplumu geriyor. Sayın Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyorum. sonra konuşulanların büyük kısmının gerçek dışı olduğu anlaşılıyor.



Mesela bizimle olan görüşmeleri. Bizimle koalisyon oluşturma öncesi ve sonrasıyla ilgili söylemlerinin en nazik ifadeyle söylüyorum gerçek dışıdır. Toplumu heyecanlandırdığını zannediyor. Bağırmak çok önemlidir ama her zaman geçerli değildir. Sizden daha fazla birisi bağırırsa, sizin bağırmanız yetersiz kalmış demektir. Şimdi çok daha bağıran siyasetçi konumda. Bağırmanın özü bir cümle ifade etmiyor.



Şimdi Van’da bir konuşma yapıyor. Bir defa AKP düşerse, demek ki düşme ihtimali var. düşersen ne olur? Milleti tehdit ediyor. Bir takım şeyler olur. Bu arada da beyaz Toros ortaya atıyor… Acaba bu beyaz Toros nedir? Bu bir şifre midir? Bir örgüt müdür? Bu iktidar düştükten sonra iktidarın neden düştüğünün intikamını alabilecek bir yedek örgütlenme midir? Bütün bunların hepsini kafaları karıştıracak dikkatleri AKP’ye çekecek tarzda konuşmalar oluyor. Biri kalkıyor jitemidir, bilmem nesidir… öyle midir değil midir?

Bununla ilgili, şu bir beyaz Toros. Bu Renault 12 TE dedikleri, Toros dedikleri, herkesin ilgisini çeken bir otomobil. Bunun toplumda ayrı bir yeri olmuştur. Ben de kullandım, Toros otomobilleri. Bunun adı beyaz Toros. Fakat bunun başka bir anlamı daha var. Bir kilo toz, bir Toros. Üç kilo toz, bir minibos. Beş kilo toz, bir otobos.

Acaba Recep Tayyip Erdoğan, sayın Ahmet Davutoğlu bu tozla yakından alakaları olup, ne ilişkileri var bunların? Bu işte beyaz, bunun her rengi vardı. Ama toz da beyaz olduğu için, tozdan kazanılan servetlerle alınan arabalara beyaz Toros denmiştir. Halkın arasındaki bilgileri söylüyorum. Güneydoğu anadoluda bazı illerimiz, Pakistan Afganistan şunlar bunlar, basının özellikle üzerinde durduğu konu olarak, türkiye beyaz bir toz ticareti, yapılanmalar var. acaba bu o mudur? Yoksa bu bizim bilmediğimiz bir örgüt müdür?

Bu arabalar faili meçhullere imza atan durumunda kullanıldğı çok tartışıldı. Sizin böyle bir endişeniz var mı?

Türkiye’de yıllardır verilen terörle mücadele var. bunlara kaynaklık yapanlar oluyor. Bazı konularda da faili meçhul olaylar oluyor. Bunların hala devam ediyor, bazıları beklenti içerisinde. Cumartesi anneleri diye galatasaray’ın önünde yapılan toplantılar oluyor. Ama bunların hepsini Toros otomobiliyle yapıyor derseniz bu başka mana taşır. Suçlular kimlerdir? Bunlar ortaya çıkmadan, ben iktidardan ayrılırsam buna benzer şeyler oluyor diyerek, beyaz torosla halktan intikam alacakları sonucu çıkar. Böyle saçma sapan olaylarla ortalığı karıştırmasınlar.

Nedir bu kent timleri? Özel harekat gibi mi çalışacak?

Türkiye’de terör yaygın hale gelmiş. Özellikle de istanbul’da. Çok olaylar olmuş, otobüsler arabalar yakılıyor. Her tarafta çevik kuvvet, ve bunu da sürekli takip edemiyor. Diyelim ki bir demokratik hakkın kullanımında da çevik kuvvet yada polis teşkilatımız görev yapıyor. Bunların sürekli takip edilmesi lazım. İşte geçmiş dönemlerde gördük. Bir memur krediyle bir araba almış. Evinin önüne koymuş. Yuvasına çekmiş, sabah da işe gidecek. Bir bakıveriyorsunuz sokakta olay var, bir bakıveriyorsunuz emekle alınmış araba yanıyor. Buna benzer dükkanlar, otobüsler vesaire. Bunlarla ilgili terörle mücadele edebilecek bir TİM’in kurulması lazım. Bundan kimse ürkmesin. Bu devletin gücü olarak, emniyete içişlerine bağlı olarak, terörle mücadelede var olabilen bir kuruluş olması lazım.

Şimdi düşününüz, Türkiye’de ben ifade ettim 4A diye. Adaletsizlik, asayişsizlik, üçüncüsü ahlaksızlık, dördüncüsü ise açlık. Bunların hepsi AKP döneminde yaygın bir şekilde var. bunun ortadan kalkması lazım. Kimse bunu başka amaçlar için saptırmasın.

1 Kasım’da benzer bir tablo ortaya çıkarsa, sizin bir cümleniz evet olarak algılandı. Cumhurbaşkanı kuzu kuzu gelecekler demişti, siz de bir kuzu gönderdik sırada kurt var dediniz. Bu saray’a gideceğiniz anlamında mı? Bu kurt kim?

Sayın cumhurbaşkanımız ya muhtarlarla yada başkalarıyla konuşurken onları etkilemek için bir siyasi üsluptan cayıyor. Anayasal çizgiyi aşıyor. Sözün nereye gittiğini bilmiyor ve konuşuyor. Şimdi ne yapacak cumhurbaşkanı? Eğer Adalet ve kalkınma partisinin dışında hükümet kurmaya ve kurucu ortak olmaya müsait bir yapı ortaya çıkmışsa, anayasal olarak bunların gidip cumhurbaşkanından hükümet kurma yetkisi alma sürecini, kuzu kuzu gelme gibi aşağılayacak bir ifadeyle konuşması insanları zor duruma kor. Yani cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı istismar etmemek lazımdır. Yoksa şu an sayın recep tayyip Erdoğan sevenleri olduğu kadar nefret edenleri de çok bir hale gelmiştir.

AKP iktidarını istemiyor. Birileri kalkıp sen merak etme sayın cumhurbaşkanı 17-25’in hesabı sorulmayacak, cumhurbaşkanı fanusunun içine rahatlıkla girebilir. Ama korku yanlışlara sevk ediyor. Sen kuzu kuzu diyorsan, milletimiz bana yetki verirse bozkurt gibi kaçak saraya girer gereğini yaparım.



AK Parti ile koalisyon yapar mısınız? 4 şartınız aynen kalıyor mu? Yumuşayabilir mi, biri çıkabilir mi?



Kamuoyuna açıkladığımız ve hükümet olma şartlarımızda ileri sürdüğümüz bu 4 anlayıştan MHP’nin vazgeçmesi mümkün değil. zaten bunun birincisi anayasamızın ilk üç maddesidir. Milli üniter yapımızdır, dilimizin Türkçe oluşudur, başkentimizin ankara olmasıdır.

Diğerleri ise türkiye’nin 12 yıldan bu yana meydana gelen siyasi gelişmeler ışığında iktidar şartı doğduğunda yapmamız gereken görev olarak algıladığımız konulardır. Bunlardan biri çözüm sürecinin bitirilmesidir. 17-25 yolsuzluk ve rüşvet olayı yargıda hesaplaşmaktır. Dördüncüsü ise cumhurbaşkanının 10 ağustos’tan bu yana anayasal çizginin dışına taşarak, kendi kafasına göre ülkeyi yönetme anlayışına son vermektir. Bunu kabul eden hangi parti olursa, Halkın Demokrasi Partisi dışında koalisyon kurabiliriz. HDP dışında her parti ile koalisyon kurabiliriz.

Sayın recep tayyip erdoğan’ı korumak kollamak, onu devlet başkanı olarak görmenin dışında, ülkelerini seviyorlarsa, güzle projeler sunmak istiyorlarsa bu maddeleri gözden geçirmeleri lazım. Vazgeçilmez insan siyasi hayatta yoktur. Onun için adalet ve kalkınma partisinde yöneticilik yapan, onlara destek veren, oylarıyla bugüne kadar AKP’ye iktidar olma imkanı tanıyan aziz kardeşlerimin hepsine de sesleniyorum. Her şey recep tayyip Erdoğan değildir, her şey Türkiye olmalıdır.

Mister No’ya benzetenler oldu sizi. Kırıldınız mı kızdınız mı?

Bir filmin kahramanını, o da doktor no dedikleri için bizi de öyle algılamaya çalışıyorlar. Bu zavallılar Türkiye’nin tarihinde türk milletinin varlığı için her türlü teklife karşı hayır diyen şahsiyetlerden bir örnek niye veremiyorlar acaba? Bir avuç çözülme sürecini yaşadığımızda aydın diye türeyenler, mandacılar şunlar bunlar kahraman olacak, milletin varlığı için kanaatlerini söyleyenlere hayırcı diyeceksiniz. Hayırda hayır vardır. Milletimiz doktor no’yu bilmez.

Bir zamanlar bir bakan, referandumda bir gömlek giymişti ne oldu? ondan bir eser yok. MHP’yi bu şekilde bir takım yakıştırmalarla suçlamaları edepsizliktir. Bu çıkış yolu da değildir. Herkes haddini bilsin. Türkiye’de söylenen hiçbir söz karşılıksız kalamaz.

Siyasetçilere neden hayır dediniz?

Efendim bir araya gelelim deklerasyon yayınlayalım… Biz zaten bu ülkeyi seven insanlarız. Beceriksizliklerinin üzerini örtmek, sorumsuzluklarını muhalefetle paylaşmak suretiyle kendilerinin üzerine şal örtmenin faydası yok. Sayın kemal kılıçdaroğlu bey, tekrar başbakanın bir davetine icabet etmiştir. Görüşmüşlerdir, tartışmaları başlatmışlardır. Arkasında da bir davet gelmiştir, biz de bunun uygun olmadığını söylemiştir.

Biz Fizan’da olsa görüşürüz memleketin meselesi olarak. Ama olayı saptırmak mümkün değil. Bir TV’ye halk partisinin yöneticisi çıkmış biz 10 gün koalisyon konuşmalarını yaptık. Sen bir vesayet için önceliklerin kabul edilmediği için kaolisyon şartlarına olumsuz tavır koyduğunuzu söylüyorsunuz, ben dört maddeyi ileri sürerken ben hayırcı, siz evetçi oluyorsunuz. Bu konuda CHP ve AKP paralel hareket ediyor.

E evetçiyseniz 1 Kasım’dan sonra gereğini yapın. Bizim dediklerimizi kabul de zorlanıyorlarsa, çözüm sürecindeki beraberliklerini devam ettirecekler ise buyursunlar. İkide bir MHP’yi suçlayarak bir yere varmasınlar.

Siz çantanızı açmadınız.

Bir başbakanın bu kadar yalan ifadelerle kendisini koruma altına alması mümkün değil. kiminle konuştuysa herkes yüzleşelim diyor. Bir yalan varsa o zaman Ahmet Davutoğlu çıkıyor karşımıza.

Koalisyon görüşmelerini kim açtı?

Her defasında da ifade ettim. İkinci kez ziyarete geldiler. Bu ziyaret de MHP ile koalisyon kurulmama ihtimalinden sonra geldiler. Bize ziyaret 17 ağustos olmuştur. Kendileri ise ayın 13’ünde

14’ünde erken seçim için önerge hazırlamışlar, 15’inde de harekete geçmişler iken bizden istenen randevu Cuma değil de pazartesi olunca önerge gelmemişti. Ama bütün bunlara rağmen ziyaretleri sırasında sayın başbakan, türkiye’nin durumu üzerine özet bilgilendirme yapmıştır. CHP ile görüşmelerinden özetler vermiştir.

Bir, azınlık hükümetini onaylayamayız. İki, erken seçim kararına karşıyız. Üç, bunların hiçbiri olmayıp anayasaya göre eğer bir seçim hükümeti kurulacaksa o seçim hükümetinde biz olmayız. Çünkü o seçim hükümet parlamentoda temsil edilen partilerin oranları doğrultusunda oluşacak bir yapıdır bulunamayız demişizdir. Ama şu dört maddeyi kabullenerek bir yaklaşımınız olursa biz buna evet deriz ve çantamızda olan hazırlıklarımızı da o maksatla göstermişizdir.

Bakanlar Kurulu Saray’da toplanırsa katılır mısınız?

Cumhurbaşkanının anayasa çizgisine çekilmedikçe tavrımızda değişiklik olmaz.Yetkisini doğru dürüst kullanmasını tavsiye ederiz. Yetkisi zaten sınırlı bir haldedir. Merkel geldi geçtiğimiz günlerde. Alman Cumhurbaşkanı’nı tanıyan birisi var mı?Kendisi için de faydası var. Artık bir örtülü öfke nefret doğuyor. Değerli danışmanlar bu manada Cumhurbşakanı’nı uyarmalılar. Sevimli bir hali yok. Sevimli kılacak şey Anayasa’dır.

5. parti açıklaması

Türkiye’deki siyasi çözüm mevcut partilerle yapılamıyorsa, çatılmadan uzak kalınacaksa 1 Kasım Türk milletine çözüm üretmelidir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetinden bu milleti ve özellikle AKP’yi kurtarmak lazım.

Gül'ün siyasete dönmesi konusu

Gül, Parti’nin kurucularındandır. Bugüne kadarki uygulamalarıyla sakin, dengeli bir politika izlemektedir. Siyasette olmasında yarar var ama tercih kendisindedir. Bazı şahıslar vardır toplum kendis siyasi dinamizminden yeni birilerini çıkarabilir. Böyle de olması lazım.

Türkiye'de bir sesiz öfke var. Bu öfke bir yerde patlayacak. Türk milleti düdüklü tencere değil. Bu patlama sandıkta olmalıdır.

Kırşehir'deki olaylar ve HDP binalarına yapılan saldırılar

Endişeliyiz tabi. Bu gelişmeler ani olur. Bunlara karşı tedbirli olmak lazım. Biz kendi gençlerimizi ve partililerimizi bir iç çatışmanın yanı olmasını, çatışma içerisine girmelerini istemiyoruz. Ama Türkiye’de bunlar oluyor. İçerden dışardan provokatörler üretilebilir. Bunlara dikkat etmek gerekir.

PKK, bu kadar modern silahı kendisi mi üretiyor dışardan birisi mi veriyor? 1 Kasım dönüm noktası olmalıdır.

HDP’yi flu görmemeniz nasıl olacak?

Çözüm sürecini buzdolabından alıp tamamen bitirmek lazım. PKK’nın lağvedilmesi lazım. PKK’nın silahını betona gömmesine gerek yok. Betona gömülen silahlar tekrar çıkarılır. Silahlar TSK’nın envarterine teslim edilecek. Bunların hesabı sorulacak. Haksız olanlar yuvalarına gönderilecek. Bu silahlarla Türk milletine eziyet edenler de gereken cezaya çarpılacak. HDP de bunlarla irtibatını koparacak.

Herkes haddini bilecek, sandığa güvenecek. 80 vekille Meclis'e geldiler. Kürtçe konuşan kardeşlerimizi temsil eden bir oy değildir. Bir örtülü işbirliği yapılmıştır. Bunlar bizim üzerine düştüğümüz konulardır.

Kürtlere vaadiniz nedir?

Kardeşlik. Birlikte ve bir arada yaşama arzumuzdur. Önemli tedbirlerimiz vardır. Kürtçe konuşan kardeşlerimizi emperyalist güçlerin elinde olan örgütler savunamaz.

Bunları terörü bitirdikten sonra yani şu konunun altını hassasiyetle çiziyorum. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. ‘MHP, HDP’ye oy verenlere saygı duyuyor ama HDP ile PKK ilişkisini doğru bulmuyoruz.

PYD ile ilgili endişeler

PYD ile PKK arasında fark yoktur. Bunların tek amacı 4 parçalı büyük Kürdistan'ı kurmaktır. PYD silahları PKK için de kullanabilir. PYD, Suriye'de oluşmuş bir PKK'dır. Bağımsız bir Kürdistan kurmayı amaçlıyor.

20 tane ilde alan hakimiyeti kurarak, bağımsız Kürdistan'ın kuzey yapısını oluşturmak için çalışıyorlar. Hepsi taktiktir. Vazgeçmeleri mümkün değildir. 1. PKK olağan kongresinde alınan karardan sapamazlar. Silahlı propagandası 1984'te Şemdinli Eruh'ta başlamıştır. Milleti aldatmasınlar. PKK bir terör örgütüdür ve kökü kazınmalıdır. Güneydoğu Anadolu’da 20 Temmuz’dan bu yana polislerimizin verdiği çalışmaya destek olmalıyız. Başka çaremiz yoktur.

Suriye'de son durum

Türkiye Suriye politikasında büyük bir yanlışa düşmüştür. Bu yanlışa düşürenlerle de yüzleşilemiyor. Esad rejiminin bu sorunu çözmesi ihtimali kalmamıştır. Rusya’nın Akdeniz’e inme ideali vardı. Şimdi bu hakkını tekrar yaşatmak istiyor. Bütün bunların hepsini hükümet gözden geçirmelidir. Şimdiki hükümet hükümet değildir. 1 Kasım’a kadar Erdoğan tarafından görevlendirilmiştir. 1 Kasım’dan sonra oluşacak olan hükümet öncelikli olarak Suriye politikasını gözden geçirmelidir. Esad’a takılıp kalmamalıyız.

Koalisyon olursa siz de olacak mısınız?

Partinin olduğu yerde partinin genel başkanı olur. Koalisyon olursa Dışişleri Bakanlığı bgibi bir şartımız yok, önemli olan uzlaşma.

Haziran seçimindeki oydan daha az olursa ne yaparsınız?

Partimin başında olurum. 3-5 dışardan besleme unsurlarla MHP tuzağa düşmez. AK Troller bir kişiyi yıldız yapmaya kalkmasınlar. Kimse de kendisini harcatmasın.

Meral Akşener konusu

Bunlar dışarda bazı çevrelerin MHP üzerinde akıllarınca bir yara açmaya çalışıyorlar. 1. Şahıs MHP'den ihraç edilmiştir. Bunun üzerine spekülasyon yapmak isteyenler varsa ya parti kursunlar ya da partiye aldırsanlar.

Akşener belli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Kimse spekülasyon yapmasın. MHP'yi de iyi anlamak lazım. Türkiye'nin en demokrat partisi MHP'dir.

MHP’de Genel Başkan’a rakip oluyor diye kimse dışlanmaz. Partimizde bulunan insanlar bana rakip olabilirler. Ama dışlanmamışlardır. Günü geldiğinde kucaklaşma, buluşma olmuştur. AK Trollerin övdüğü insanı ben MHP’den ihraç ederim. Herkes bunu böyle bilsin.

Tuğrul Türkeş konusu

Artık AKP’li olan birisi kendisi açıklasın ne zaman görüştüklerini. Sayın Türkeş haddini ve sınırını bilmelidir. Bu hareket onu iyi taşımıştır. Kendisi biraz daha sakin, soğukkanlı ve bulunduğu yere de daha uyumlu olmalıdır.

Davutoğlu ile yapılan koalisyon görüşmesi

Davutoğlu konusuna hiç girmeyelim. O görüşme hafızamızdadır. Faruk Çelik Bey ile kendisi açıklamak isterlerse açıklarlar.

Her siyasi partinin seçmen kitlesi 3 gözlü akü gibidir. 1. Akü gözü, siyasi gözü kuran geliştiren gruptur. 2. göz onların anne babaları ve çevrelerinin oluşturduğu gözdür. 3. göz ise kararsızlardır. MHP’nin oylarına talip oluyorlar da milletimiz için MHP ne düşünüyor. Oyların tamamına talibiz. MHP’nin kapısı penceresi herkese açıktır. Ama milli hassasiyetlere bağlı kaldıklarını söyledikleri sürece başımızın üstünde yerleri vardır.

Davutoğlu'nun 'Ankara saldırısının ardından sonra 'ylarımızda artış oldu' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok çirkin. O zaman Diyarbakır'da, Ankara'da, Suruç'ta onlar vardır. Böyle saçma sapan bir söz olabilir mi? Hemen bu sözü geri alması lazım. Bunu geri almalıdır. Davutoğlu heyecanlı konuşurken bunları ağzından kaçırıyor herhalde. Öyleyse bundan sonraki olayların sorumlusu Serok Ahmet olur.

Neden az miting yapıyor?

Ankara saldırısından sonra saygıdan dolayı mitingimizi iptal ettik.

Şu havuzlardan vazgeçip musluklara dönseler ve milletin evine akıtsalar huzur olur.

Eğer bir koalisyon oluşursa ortak zemin zaten oluşmuştur. Her parti koalisyon kurabilir Türkiye'de.

Bizim hassasiyetimiz süreklidir. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olayı yargıya gelmelidir. Çözüm süreci tüketilmelidir.

Tahir Elçi’nin ‘PKK terör örgütü’ değildir açıklamasını ve hukuki sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu cümleyi kullanan herkes PKK’lıdır. Saklamasınlar. Bu kadar olay oluyor. Bu kadar uluslararası tanımlar var. Tüm bunların hepsini toplamış örgüt terör örgütü değildir de nedir. Terör örgütü değildir diyorlarsa örtülü PKK’lılardır. Bunun fikir özgürlüğüyle ilgisi yok.

1 Kasım’dan sonra nasıl bir Türkiye düşünüyorsunuz?

1 Kasım seçimlerinin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 1 Kasım bir hükümet çıkarabilmeli, tek başına iktidar ya da koalisyon. Demokratik hakkınızı kullanınız. 1 Kasım bir hükümet çıkarabilmelidir. Böyle bir ortam Türkiye’nin huzuruna, güvenlik sorunlarına, istikrarını sağlayacaktır.

Bu fotoğrafın hikâyesini anlatır mısınız?

‘İstanbul’un her yerini bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyım.’ dedim. O söz söylendiği sırada giydiğim bir kıyafet değildir. 8 köşeli kasket önemli bir kaskettir. Buna benzer bazı fotoğraflarım var benim. O fotoğrafı özel olarak hazırlamadık. Birileri Kasımpaşa’dan, birileri de Kelkit’ten bahsediyor. Kasımpaşa ile ne alakası var. Oradaki insanların bir özelliği mi var? Öyle bir özellik arıyorsanız orası Karagümrük’tür.