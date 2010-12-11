Bahçeli: Türkiye’nin bugünlerde bu tür tokalaşmalara çok ihtiyacı var

T24 - BDP’li Demirtaş’la tokalaşması için Bahçeli, “Görmemezlikten gelmek olmazdı. Nezaket gereğiydi. Ancak, Türkiye’nin bugünlerde bu tür tokalaşmalara çok ihtiyacı var” dedi



Bahçeli, TÜSİAD kokteylinde BDP lideri Demirtaş ile BDP’li milletvekillerine selam vererek tokalaştı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP lideri Selahattin Demirtaş’la tokalaşması için, “Türkiye’nin bugünlerde bu tür tokalaşmalara çok ihtiyacı var” yorumunu yaptı.



Bahçeli, TÜSİAD’ın önceki akşam verdiği kokteyle, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcı Deniz Bölükbaşı, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural gibi kurmay ekibiyle birlikte ilk kez katıldı. Salona girişte bazı konuklarla sohbet eden Bahçeli, daha sonra salonda tur attı. Bahçeli, salonda gezdiği sırada BDP Genel Başkanı Demirtaş ve milletvekilleri Sırrı Sakık, Hasip Kaplan ve Pervin Buldan’ın olduğu grubu gördü. Yanlarına giden Bahçeli, Demirtaş ile BDP’li milletvekillerine selam vererek tokalaştı.



Daha sonra TBMM’ye gelen Bahçeli, Milliyet’in, “Demirtaş’la tokalaşmanız tesadüf müydü, yoksa planlanmış mıydı?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Hayır planlı değildi. Kokteyl salonuna girdiğimizde tesadüfen karşımızdalardı. Meclis’te yanyana çalışıyoruz. Görmemezlikten gelmek olmazdı. Nezaket gereğiydi. Ancak Türkiye’nin bugünlerde bu tür tokalaşmalara çok ihtiyacı var.”





‘PKK’nın silahsız kanadı’ demişti



Bahçeli, 2007 seçimlerinden sonra TBMM Genel Kurulu’nun açılışında, dönemin DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’le de tokalaşmıştı. Bahçeli, daha sonra DTP ve ardından kurulan BDP’ye karşı, izledikleri politika nedeniyle mesafeli davranmış, hatta “PKK’nın silahsız kanadı, TBMM çatısı altındaki uzantıları” nitelendirmelerinde bulunmuştu. Bahçeli, her ülkücünün 24 oyu getirmesini içeren iktidar hesabına ilişkin olarak, “24 oyu bulduğunu size ileten oldu mu?” sorusunu ise, “Henüz bulup getiren olmadı. Tabii ilkokul arkadaşını bulmak zaman alıyor. Arkadaşlar çalışıyorlar” diye yanıtladı.





