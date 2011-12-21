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Politika

Bahçeli: Türk milleti sindirilmeye çalışılıyor ANKARA (A.A)

21 Aralık 2011 15:55

-Bahçeli: Türk milleti sindirilmeye çalışılıyor ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa parlamentosunda görüşülecek olan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa tasarısına ilişkin ''Bilinmelidir ki Türk tarihini husumet kuşatması altına alarak düzmece haber, yorum, iddia veya görüşlerle saygınlığını gölgelemeye ne Fransa'nın ne de başkalarının gücü ve ısrarı yetmeyecektir'' dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, belirli aralıklarla gündeme taşınan asılsız Ermeni soykırım iddiaları ve bu bağlamdaki yasa tasarılarıyla sindirilmeye ve nefessiz bırakılmaya çalışıldığını belirtti. ''Yaşanmış ve bitmiş hadiseleri tahrif ve tahrip ederek hedeflerine ulaşmak isteyen çevreler, dillerinden düşürmedikleri sözde soykırım iddialarını iftira aracı haline dönüştürmüş durumdadır'' ifadelerini kullanan Bahçeli, ''Birçok ülke parlamentosunun Türk milletinin şerefli mazisine dil uzatması ve soykırım hezeyanlarını gündeme taşıması, bağışlanması mümkün olmayan bir kepazeliktir'' ifadelerini kullandı.  Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Türk milletinin şerefli geçmişinde haksız ve adaletsiz bir uygulamaya rastlamak mümkün olmadığı gibi insanlıkla bağdaşmayan herhangi bir vakıayı da bulmak söz konusu değildir. Katliam, baskı, zulüm ve despotizm her zaman Türk milletine yabancı ve uzak olan sapmalardır. Aziz milletimizin geçmişinde yüzünü kızartacak, başını öne eğecek hiçbir ilkellik ve insanlık karşıtı olay vuku bulmamıştır.'' Fransa'nın, soykırımla ilgili tarihi vesikaları bulmak veya görmek için kendi sömürgeci ve kanlı geçmişine bakmasının son derece makul ve mantıklı olacağına dikkati çeken Bahçeli, ''İnsanlık hafızası Cezayir’de dökülen kanları, Ruanda'daki kıyımları asla gündeminden çıkarmamış ve Fransa'nın vahşi yüzünü ve şiddetle yazılmış sicilini hiç unutmamıştır'' dedi. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: ''Fransa Parlamentosu'nda yarın yapılacak toplantı öncesinde aklıselim hakim olmalı ve Fransız Devleti; kendini bilmez Ermeni diasporasını, Türkiye Cumhuriyeti'ne tercih etmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin beklenti ve isteği, Fransa Parlamentosu'nun içine girdiği tarihi hatadan dönerek sözde soykırım bataklığından bir an önce çıkmasıdır. Teoride insan hakları ve özgürlüklerin beşiği sayılan bu ülkenin, Ermeni diasporasının oyununa alet olması ve manevralarına müsamaha göstermesi her şeyden önce tarihine ihanet ve hakarettir. Fransa'nın yanlıştan dönme erdemini gösterememesi halinde, sadece Fransa tarihi ve demokrasisi yara almakla kalmayacak, bunun Türk-Fransız ilişkileri üzerinde tüm boyutlarıyla vahim yansımaları olacaktır. Ve Türk milletini derinden yaralayacak böyle bir hakaretin karşılıksız kalması şüphesiz beklenemeyecektir.''

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