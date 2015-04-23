Bahçeli: Türk milleti 1915'te dönemin şartlarının gereğini yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen özel oturumda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1915 Ermeni kıyımının Avrupa Parlamentosu, Vatikan, Almanya ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke ve meclis tarafından soykırım olarak tanınmasıyla ilgili olarak, “Adına ne denirse densin; ister tehcir, ister göç, Türk milleti dönemin şartlarında gereğini yapmış, en azından son yurdumuzun yüz yılını teminat altına almıştır” dedi.

Bahçeli özel oturum konuşmasında Meclis çatısı altında görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Devlet Bahçeli, "TBMM'nin bağımsızlık aşkının, meşruiyet arayışının milli idareye saygının mümtaz ve muhteşem bir mahsulüdür” dedi.

Devlet Bahçeli, TBMM’nin zalime karşı ümit sancağı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Büyük Millet Meclisi, aklın, adaletin, uzlaşmanın, anlaşmanın ve kucaklaşmanın demokrasiyle mühürlenmiş manevi sözleşmesidir. İmparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni bir devlet doğmuşsa, Mondros’tan Sevr’e kadar yazılan imha belgeleri yırtılıp atılmışsa, Türk milleti aynı ülküler etrafında buluşmayı başarabilmişse bunun şeref payesi elbette Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Ayrımcılığın soğuk esintisi Meclis’in kapısından girememiştir. İlk Meclis’in tüm üyeleri tek yürek halinde; karanlık tortuları dağıtmış, vehimleri çürütmüş, umutsuzlukları yenmiş, vatan ve millet etrafında kenetlenmiştir. Türk vatanı 23 Nisan 1920’nin bir Cuma günü umuda kanatlanmış, uyanan ve doğrulan milli vakar “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla tarihsel yürüyüşüne daha bir şevkle devam etmiştir.”

1915 Ermeni kıyımı

MHP Lideri Bahçeli de, konuşmasında 1915 sözde soykırım olaylarına değinerek şöyle dedi: “Önemle altını çiziyorum ki, Balkanlar’dan göçe zorlanan milyonlarca Evlad-ı Fatihan’ın ızdırap ve felaketini kalbinde duymayan, Ermeni katillerin katlettiği on binlerce masum Müslüman Türk’ün sızısını hissetmeyenlerin başkalarının gözüne girmek için çaba sarf etmeleri tam bir eziklik ve iflas psikolojidir. 1915 Olaylarına soykırım yaftası vuranlar, bunlara şirinlik yapanlar, Ermeni çetelerini haklı çıkarmak için milli haysiyet kaybı yaşayanlar bu aziz vatana dün bir şey kazandırmadı, bugün de kazandırmayacaktır. Adına ne denirse densin; ister tehcir, ister göç, Türk milleti dönemin şartlarında gereğini yapmış, en azından son yurdumuzun yüz yılını teminat altına almıştır. Soykırım yalanına bel bağlayanların ne söyleyip, neyi nasıl karara bağlayacakları artık milletimizin umurunda değildir.”

‘Rejim değişikliği teklifi sivil darbedir’

Bahçeli, konuşmasında “başkanlık sistemi” üzerinden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de Hükümete yüklendi. Bahçeli şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine bina edildiği parlamenter sistemi kötüleyenler, bir defa İlk Meclis’i özde hazmedemeyenlerdir. Rejim ve sistem değişikliği teklifi Türkiye Cumhuriyet’ine sivil mahiyetli bir darbe olup, aynı zamanda İlk Meclis’i yok sayma teşebbüsüdür. Türkiye’nin kurulması ve kurtulmasında; ülkemizin yabancı tasallutundan çekip çıkarılmasında tek güç tamı tamamına büyük Türk milletidir. Şu günkü ortamda, ihtiyacımız olan husus İlk Meclis’in mücadele iradesi, zorluklara dayanma ve üstesinden gelme kabiliyetidir.Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde; 1920 yılının yoklukları ile isli gaz lambalarının aydınlattığı, teneke sobaların ısıttığı, mekteplerden sıraların getirildiği İlk Meclis’in Ulus semtindeki aziz hatıraları, işte o anda gerçek değerini ve yerini bulacaktır.”