-BAHÇELİ: ''TSK AŞIRI DERECEDE YIPRATILIYOR'' POLATLI (A.A) - 26.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üç generalin açığa alınmasını, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek moralini, çalışma düzenini, Türkiye'nin en fazla birlik beraberliğe ve ülke bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğu bir ortamda sarsmak zannediyorum birilerine hizmet etmek olmaktadır'' sözleriyle değerlendirdi. Antalya'daki programı için karayoluyla seyahat eden Bahçeli, cuma namazını Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin, 3 generalin açığı alınmasıyla ilgili soruları üzerine Bahçeli, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aşırı derecede yıpratılması yönünde çok yönlü bir propaganda uygulanmıştır'' dedi. TSK'nın bu milletin bir eseri olduğunu belirten Bahçeli, ''Özellikle Güneydoğu Anadolu'da mücadele vermiş komutanlar üzerinde yıpratıcı ve zulme varan yaklaşımlar'' bulunduğunu ifade etti. Bahçeli, ''Siyasi iktidar her türlü mücadelesini hukuk yoluyla yürütmeli ama hukuka saygı duymadan birtakım adımlar atması yanlış sonuçlar doğurabilir. O bakımdan siyasi iktidarı Milliyetçi Hareket Partisi olarak uyarmak istiyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''hükümet ile asker arasında restleşme'' olduğuna dair haberler çıktığını belirtmesi üzerine Bahçeli, şunları söyledi: ''Silahlı kuvvetler ile milletin hiçbir ferdinin ne restleşme şansı vardır ne imkanı vardır ne de gücü vardır. Bu çok yanlış ifadelerdir. Bu ifadeleri televizyonlarda kullananlar zaten silahlı kuvvetleri yıpratmak için görevlendirilmiş insanlardır, bu biline. O sebepten dolayı bu tür kavramları kullanmamak lazımdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek moralini, çalışma düzenini, Türkiye'nin en fazla birlik beraberliğe ve ülke bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğu bir ortamda sarsmak zannediyorum birilerine hizmet etmek olmaktadır.'' Devlet Bahçeli, terör örgütünün eylemsizlik kararına ilişkin soruyu da ''Bu gaflete siyasi iktidar düşmüştür, onlar da bundan cesaretlenmişlerdir. Bize göre zırvadır bunlar'' diye yanıtladı.