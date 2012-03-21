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Bahçeli: Terör cesaretini AKP'den alıyor

Devlet Bahçeli, "BDP’yi hedef tahtası yapacaktır. Ancak bu uygun ortamı bölücü yüzlere hazırlayan elbette AKP hükümetinden başkası değildir"

21 Mart 2012 15:17

 

 
T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruza daha birkaç gün varken bunların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nü sabote etmeye çalışmaları iblisçe bir taktiktir" dedi. 
 
MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
 
İşte Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları:
 
Maskeleriyle ortalıkta dehşet saçan bu güruha insan demek insana hakaret olacaktır. Bunlar Allah’ın lütuflarına kem gözle bakanlardır. Bunlar cani ve canavarlardır.
 
Maalesef terörün cesaret almasında AKP hükümetinin büyük sorumluluğu vardır. Başbakan bu olayları eleştirecektir. BDP’yi hedef tahtası yapacaktır. Ancak bu uygun ortamı bölücü yüzlere hazırlayan elbette AKP hükümetinden başkası değildir.
 
Pusuya yatmış nefretler bir araya gelmiş, güneşli günlerde milletimizin donacağını iddia etmiştir.
 
Şu sözlere dikkatinizi çekerim: Müzakereler başlasın bahar geliyor. Devlet adım atmazsa bahar geliyor. Anadilimiz kabul edilemezse bahar geliyor.
 
Ne gelirse gelsin. Büyük Türk milletin her şeyi karşılamaya ve hıyanetin başını ezmeye muktedirdir.  
 
 
 

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