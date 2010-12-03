-BAHÇELİ: ''TEMEL SORUN ÜLKE BEKASI'' BAHÇE (A.A) - 03.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin terörle mücadelede yanlış bir yaklaşım içinde olduğunu savunarak, ''Türkiye'nin birinci temel sorunu ülkemizin beka sorunudur'' dedi. Bahçeli, Osmaniye'nin Bahçe ilçe belediyesi tarafından belediye binası önünde düzenlenecek Cumhuriyet Meydanı ile ilgili çalışmanın başlatılması ve alt geçitler ile yürüyüş parkurunun hizmete açılması töreninde yaptı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını belirterek, bu seçimin geçmiş seçimlerden daha anlamlı olduğunu söyledi. AK Parti hükümetinin ülkeyi çok iyi yönetemediğini savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Hatta çok da büyük gaflete düşmüştürler. Terörle mücadeleyi Güneydoğu'da yaşayan insanlarımızın kökenleri içerisinde çözebilecek bir yanlış yaklaşım ortaya koyarak bir yıkım projesi olarak adlandırdığımız, kendilerinin ifadesi ile PKK açılımı, Kürt açılımı, sonra halktan aldığı tepki sonrası milli birlik ve kardeşlik açılımı şeklinde değiştirmiş olduğu, PKK'nın siyasallaştırılması gayretlerini halen sürdürmektedir. Bütün bunlara rağmen terör faaliyeti durmamaktadır. Her ne kadar eylemsizlik kararı aldıklarını söyleseler de Güneydoğu Anadolu'da, Kandil'de toplanmış hain çeteler ülkemize zaman zaman saldırmak suretiyle Mehmetçiklerimizi şehit etmektedir.'' PKK'yı siyasallaştırmaya yönelik girişimlerin terörü daha da cesaretlendiren bir konum ortaya çıkardığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti: ''İmralı'da yatan cani, 'eylemsizlik kararını seçim sonrasına kadar uzattım' diyor. Sonra PKK, taleplerini sıralıyor. Arkasından da beklenilen, yerinde ve zamanında kendisine verilen söz gününde yapılmadığı için '1 Marta indirdim' diyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün televizyonlarıyla birlikte 1 Marta kadar eylemsizlik kararını tartışıyor. 'Acaba bunlara ne dersek, ne yaparsak bundan vazgeçerek teröre son verirler ve PKK siyasallaşması tamamlanır, Kandil canavarları Türkiye'ye gelir siyaset yapar' gibi yıkım projesi dediğimiz projeye yani onlara göre PKK'nın açılım projesine taviz üzerine taviz veriyorlar.'' -GÜNEYDOĞU'DAKİLERE DÜŞEN GÖREV- ''Türkiye'nin birinci temel sorunu ülkemizin beka sorunudur'' diyen Bahçeli, ''milletin ve devletin varlığının devam ettirilmesi, birliğin ve dirliğin korunması, üniter yapıya ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmanın başta bütün siyasi partiler olmak üzere ülkede yaşayan her vatandaşın görevi olduğunu'' vurguladı. Bu konuda hiç bir zaman taviz verilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdü: ''Çünkü terörle mücadelede sonuç alınmadığı takdirde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar yeni tavizler doğuracak ve Türkiye istikrarsızlaştırılacak, geri bırakılacak ve 21. yüzyılda lider ülke konumuna gelmesi engellenecek ve bir takım çevrelere bağımlı kalmış teslimiyetçi politikalara yöneltilmiş bir ülke konumunu sürdürecektir. O bakımdan terörün mutlaka kökü kazınmalı ve bu ülkede yaşayan Türk ve Kürt kardeşlerimizin bin yıllık birlikteliği devam ettirilmelidir. Bunda Güneydoğu'daki halkımıza da büyük görevler düşmektedir.''