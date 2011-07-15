-BAHÇELİ: SORUMLU HÜKÜMETTİR ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit düşmesiyle ilgili olarak, ''Çok tehlikeli sonuçları olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu terörle mücadeleyi zaafa uğratan, PKK açılımı ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taşıyan ve İmralı canisi ile Türkiye'nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlıkları yürüten Başbakan Erdoğan ve hükümetidir'' dedi. Bahçeli, Silvan'daki terör saldırısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ''Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında PKK terör örgütünün alçakça kurduğu pusu sonucu 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması Türk Milletinin yüreğini dağlamıştır. Milli vicdan isyan halindedir'' ifadesini kullandı. Hatıraları Türk milletinin gönlünde ve hafızasında ebediyen yaşayacak olan aziz şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ettiğini belirten Bahçeli, şehitlerin yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diledi. Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: ''Türk Milleti’nin başı sağolsun. Türkiye, hain terör saldırılarının sürdüğü, etnik bölücülerin her gün devlete meydan okuyan tahriklerle sahneye çıktığı, PKK militanlarının gündüz vakti yollarda barikatlar kurup kontroller yaptığı, insan kaçırdığı, Türkiye’nin belirli bölgelerinde devlet otoritesinin ortadan kalktığı karanlık bir dönemden geçmektedir. Çok tehlikeli sonuçları olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu, terörle mücadeleyi zaafa uğratan, PKK açılımı ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taşıyan ve İmralı canisi ile Türkiye’nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlıkları yürüten Başbakan Erdoğan ve hükümetidir. Terör örgütü ve etnik bölücülerin en büyük ümit, cesaret ve cüret kaynağı haline gelen Başbakan Erdoğan ve hükümeti terörle mücadele ve Türkiye’nin milli güvenliği konularındaki anayasal görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyerek anayasa suçu işlemektedir. Türkiye'yi bir felaket uçurumunun kenarına sürükleyen Başbakan’a anayasal görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor, gaflet ve delaletle ihanet arsındaki ince çizgiyi çiğneyen bu tutumunu derhal gözden geçirerek değiştirmeye davet ediyorum. Başbakan Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olduğunu biran önce idrak etmeli ve İmralı canisi ile gizli pazarlık sürecini derhal kesmeli, PKK açılımı denilen yıkım projesinden vazgeçtiğini açıklamalı, terörle hem içerde hem de Kuzey Irak'ta etkili bir mücadele için Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber etmelidir. Bunları yapmadığı takdirde, tarih ve Türk Milleti kendisini affetmeyecektir. MHP, Başbakan’ın çok gecikmeli de olsa aklını başına alıp terörle mücadele için atacağı bu adımları samimiyetle destekleyecektir.''