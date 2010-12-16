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Politika

BAHÇELİ SEL BÖLGESİNDE BOZKIR (A.A)

16 Aralık 2010 21:26

-BAHÇELİ SEL BÖLGESİNDE BOZKIR (A.A) - 16.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, selde hasar gören Konya'nın Bozkır ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Bahçeli, Konya'daki ziyaret programının ardından, önceki gün ilçe merkezinden geçen derenin taşmasıyla selin yaşandığı Bozkır ilçesine hareket etti. Belediye Başkanı Mustafa Uyar'ı makamında ziyaret eden Bahçeli, Başkan Uyar'dan sel öncesi ve sonrası alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı. Belediye Başkanı Mustafa Uyar, önce ilçe merkezine yoğun kar yağdığını, karın yağmasıyla gerek belediye gerek kaymakamlık olarak önlemleri aldıklarını ancak bir noktadan sonra taşkına engel olamadıklarını ifade etti. Uyar, karın yağması ve ardından yaşanan sel baskınıyla ilgili Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek'in hiç uyumadan yapılan çalışmaları denetlediğini, devletin tüm imkanlarının bölgeye sevk edildiğini bundan da çok memnun olduklarını bildirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başkan Uyar'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Uyar'ın kendisine gösterdiği kar yağışı ve sel sırasında çekilmiş fotoğraflara bakan Bahçeli, şunları söyledi: ''Can kaybının olmaması bizim tek tesellimizdir. Bozkır'a gelmeden önce görüştüğümüz Sayın Valimiz bize yaşanan sel konusunda bilgiler verdi. Siyasi irade ve Konya Valiliği olarak burada yapılması gerekenlerle ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ettiler. Sayın Valinin buraya gelerek sabahlara kadar burada kalması Hükümet'in olaya duyarlılığının işaretidir. Milletvekili arkadaşlarımız da Ankara'dan, altyapının biran önce yapılması ve bundan sonra alınacak önlemlerle ilgili olayın takipçisi olacaklar.'' Bahçeli, Belediyeden yürüyerek Kaymakamlık binasına geçti. Kaymakam Hamdullah Suphi Özgödek'i makamında ziyaret eden Bahçeli, kendisine geçmiş olsun dileklerini aktardı ve sel konusunda gösterdiği özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti. Bahçeli, kent meydanında vatandaşlarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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