-BAHÇELİ, SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Haziran ayında yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerine ilişkin partisinin seçim beyannamesini 28 Ocak Cuma günü Ankara'da Anadolu Gösteri Merkezi'nde yapılacak toplantıda açıklayacaklarını bildirdi. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında şunları kaydetti: ''Muhtemelen 24. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri 2011 yılı Haziran ayında yapılacaktır. 2011 seçimlerinin milletimize, ülkemize ve bütün siyasi partilerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'dan niyaz ediyorum. Yol ayrımındaki Türkiye için bu seçimler karar anı olacaktır. Bu şuurla Milliyetçi Hareket Partisi faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 Yılı Seçim Beyannamemiz 28 Ocak 2011 Cuma günü saat 15.00'te Anadolu Gösteri Merkezi'nde yapılacak bir toplantıyla açıklanacaktır. Misak-ı Milli 90 yıl önce bu gün kabul edilmiştir. Misak-ı Milli'nin kabulünde ortaya çıkan görüş ve inanç birliği çok önemli bir mesajdır. 28 Ocak 1920 vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı ülküsüne inanan Türkiye sevdalılarının bir sesidir. 28 Ocak 1920 Türk milletinin tam bağımsızlık iradesinin dünya kamuoyuna yansıtan bir Ahd-ı Milli'dir. Milliyetçi Hareket Partisi bağımsızlığımızı ve bin yıllık kardeşliğimizi korumak için 90 yıl sonra, aynı ruhla hareket ediyor. 28 Ocak 2011 Cuma günü, yeni Ahd-ı Milli'ye, 'Sesimize kulak ver Türkiye', 'Ses ver Türkiye'.''