-BAHÇELİ: SAYIN HOCAMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM AYDIN (A.A) - 27.02.2011 - Halil Şahin - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet, Türk Milleti ve Milli Görüş mensuplarına baş sağlığı diledi. Aydın'ın Ortaklar ilçesinde belediyenin toplu açılış törenine katılan Bahçeli, Ortaklar'ın MHP'yi uzun yıllardır bağrına bastığını ifade etti. Bahçeli, MHP'nin kazandığı belediyelere ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, ''Bu geziler sırasında görülmekte ki kıt imkanlarla, azim ve kararlılıkla, halkına neyi vaat etmişse onu yerine getiren yöneticilik anlayışıyla MHP'nin kazandığı belediyelerde üstün başarılar gözlemlenmekte''dedi. -ERBAKAN'IN VEFATI- Aydın program kapsamında Germencik, İncirliova, Söke ve Akyeniköy'e de gitmeyi planladıklarını ancak çok acı ve üzüntü verici bir haber aldıklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Türk milletinin yetiştirdiği değerli evladı, Türk siyasi hayatında mümtaz yeri bulunan Milli Görüş hareketinin kurucusu ve onun şekillendirdiği siyasi partilerin genel başkanı, lideri sayın Erbakan Hakkın rahmetine kavuşmuş. Sayın Hocamıza Cenab'ı Allah'tan rahmet, büyük Türk milleti ve Milli Görüş mensuplarına baş sağlığı diliyorum. Bu mümtaz şahsiyeti anmak ve son görevi yerine getirmek amacıyla ziyaretlerimizi Ortaklar'da iptal edip Ankara'ya dönmek istiyorum.'' -DAVUTOĞLU: TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET ADAMINI KAYBETTİ Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Necmettin Erbakan'ın evine yaptığı taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Türkiye'nin çok büyük bir devlet adamını, yakın siyasi ve demokrasi tarihine büyük katkılarda bulunan bir şahsiyeti kaybettiğini belirtti. ''Hepimiz çok üzüntülüyüz'' diyen Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Böylesine bir mirası bırakmış olması onun ne derece büyük katkılar yaptığının bir işareti. Hem ülkemizde hem İslam dünyasında hem uluslararası alanda yaptığı hizmetlerle, getirdiği yaklaşımlarla önemli etkilerde bulunmuş, büyük bir miras bırakmış liderdi... Allah rahmet eylesin. Ben ülkemize, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin.'' Davutoğlu, bir gazetecinin, ailesinin devlet töreni istemediği yönündeki haberleri sorması üzerine, ''kendisi nasıl uygun görmüşse sağlığında, onu herhalde en iyi ailesi bilir. Önemli olan onun mirasının, vasiyetinin yerine getirilmesi...'' dedi. Bu yönde bir vasiyeti olup olmadığı sorusuna da ''Bilmiyorum. Şimdi taziye ziyaretinde bulunduk detayına vakıf olamadım. Ailesi nasıl uygun görüyorsa onu öyle yapmak lazım. Zaten dinimizde bu anlamda cenaze merasimi belli. Belli usuller var, o çerçevede yapılır'' yanıtını verdi. Davutoğlu, ''En son Erbakan ile ne zaman görüştünüz?'' sorusu üzerine ''bir çok kez telefonla görüştüğünü'' söyledi. -ATALAY İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ailesine ve parti camiasına başsağlığı diledi. Bazı açılış törenlerine katılmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Atalay, Belediye Başkanı Serdar Atalay'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbakan'ın ölüm haberini belediye binasında aldığını söyledi. Atalay, ''Allah'tan rahmet diliyorum. Erbakan Hoca, Türkiye'de uzun dönem siyaset yapmış, başbakanlık yapmış kişidir. Ailesine, çocuklarına, parti camiasına başsağlığı diliyoruz'' dedi. -EROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dönemi Başbakan Yardımcısı, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'na karar veren hükümetin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Erbakan, şahsen tanıdığımız birlikte çalışma olanağı bulduğumuz, Türk siyasi yaşamına damgasını vuran, daima Ulusal Kıbrıs Davasına sahip çıkan, halkımızın verdiği ekonomik ve siyasi mücadeleye destek veren, 'kalkınan büyük Türkiye' sevdalısı değerli bir şahsiyet olarak hafızalarda yaşayacaktır. Kıbrıs Türk Halkı adına merhuma Allah'tan rahmet, ulusumuza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. -BOZDAĞ: BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'le Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde AK Parti teşkilatını ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, farklı konuları konuşmak, görüşmek üzere ilçeye geldiklerini, ancak üzücü bir haber aldıklarını söyledi. Partililerle Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği bilgisini paylaşan Bozdağ, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye'ye çok önemli hizmetleri geçmiş, Türk siyasetine önemli katkıları olmuş, önemli kadrolar yetiştirmiş, yani ülkenin dört bir yanından çok değerli insanları bulup çıkarmış büyük bir insanı kaybettik. Cenab-ı Allah, bize de Erbakan Hocamızla beraber aynı çatı altında olmayı, ona talebe olmayı nasip etti. Onun için de şükrediyorum. Çünkü o okulda biz çok şey öğrendik. Ülkemize daha iyi hizmet etmenin, daha iyi siyaset yapmanın alfabesini biz oralarda öğrendik. Biz önemli noktada Türk siyasetinde önemli bir öğretmeni kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sonuç olarak hepimiz öleceğiz, öldüğümüzde de geride bıraktığımız eserlerimizle anılacağız. Türkiye'nin dörtbir yanında sağdan soldan, ortadan kıyıdan, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun herkesin Sayın Erbakan'ı saygıyla anacağına inanıyorum.'' AK Parti Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ise ''bilim hayatında da ekol olmuş bir lideri'' kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Siyaset hayatına Necmettin Erbakan ile başladığını dile getiren Çiçek, ''Beraberliğimiz daha da eskilere dayanır. Yollarımız ayrılmış olsa bile siyaset noktasında başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bizler hürmette hiçbir zaman kusur etmedik. Siyaset hayatında hiçbir zaman aleyhte söz edilmedi. İnşallah Rabbimiz kendilerini rahmetine gark eyler'' dedi. -DEMİRTAŞ, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Demirtaş, mesajında Türk siyasal hayatının önemli şahsiyetlerinden biri olan ve siyasal yaşamında önemli hizmetleri, katkıları bulunan Necmettin Erbakan'ın acı kaybının herkesi derinden üzdüğünü bildirdi. Selahattin Demirtaş, Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına ve İslam alemine başsağlığı dileğinde bulundu. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da Necmettin Erbakan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER DSP Genel Başkanı Masum Türker, Erbakan'ın vefatı nedeniyle bir başsağılı mesajı yayımladı. Erbakan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini bildiren Türker, mesajında, ''Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan Erbakan, her zaman sevgi ve saygıyla anılacaktır. Yaşamını siyasete adamış olan Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz'' ifadelerine yer verdi. -HİSARCIKLIOĞLU: TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETMİŞTİR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakanlık görevini yürüten Erbakan'ın, geçmişte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı yaptığını ve üyesi olduğu TOBB Yüksek İstişare Kurulu'nda değerli fikirlerinden her zaman yararlandıklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Büyük devlet ve ilim adamı, Türk siyasi yaşamının değerli ismi, 54. Hükümetimizin Başbakanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun ve başarılı çalışma hayatı içerisinde Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı görevinde bulunan, TOBB Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Sayın Prof. Dr. Erbakan, ülkemiz için birçok alanda hizmetlerde bulunmuş ve Türk siyasi hayatına büyük katkılar sağlamış mümtaz bir şahsiyettir. Türk iş dünyası adına, Sayın Erbakan’ı kaybetmekten duyduğumuz üzüntüyü yüce milletimizle paylaşır, merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere bütün siyaset camiamıza ve milletimize başsağlığı dilerim.'' -VARDAN: TÜRK SİYASETİ İÇİN ÖRNEK Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, yazılı açıklamasında, Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının, MÜSİAD camiasında büyük üzüntü ile karşılandığını ifade etti. Erbakan'ın Türkiye siyasetine ve ekonomisine büyük katkı sağlamış duayen isimlerden biri olduğuna işaret eden Vardan, şunları kaydetti: ''Türk siyaseti ve İslam dünyası, çok önemli bir değerini kaybetmiştir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ülkede milli değerleri ve ağır sanayinin tesisi anlamında inandığı değerleri ve davasını hayatının son anına kadar savunarak, Türk siyaseti için bir örnek teşkil etmiştir. Erbakan, başbakanlık yaptığı kısa dönemde dahi ülkeye son derece önemli katkılar sağlamış, İslam ülkeleri arasında ticaretin gelişmesi adına ciddi adımlar atılmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda hizmetleri tüm İslam dünyasında takdirle karşılanmış, örnek alınmıştır. Mümtaz kişiliği, önemli projeleri, hem ülkesine, hem milletine, hem de İslam alemine hizmet aşkıyla hatırlanacak olan Sayın Erbakan Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta aile fertleri, yakınları olmak üzere, tüm Türk milletinin başı sağ olsun, hocamızın mekanı cennet olsun.'' -USLU: ÜLKEMİZ İÇİN ACI BİR KAYIP HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erbakan'ın vefatını HAK-İŞ camiası olarak derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Uslu, şunları kaydetti: ''Yaptığı icraatlar ve geliştirdiği projelerle Türk siyasi hayatına damga vuran, önemli kadroların yetişmesine katkısı bulunan, ülkemiz çalışanları, işçi hareketi için katkıları nedeniyle önemli bir yere sahip, ilkeli ve saygın bir politikacı ve bilim adamı Sayın Erbakan'ın aramızdan ayrılışı, ülkemiz için çok acı bir kayıptır.'' -ANKARAGÜCÜ Ankaragücü Kulübü, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, Necmettin Erbakan'ın 85 yaşında hayata veda ettiği duyurulurken, ''Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bir süredir tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz'' ifadelerine yer verildi. -ADANA VE HATAY TEŞKİLATLARI 2 UÇAK KİRALADI Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) ve İl Başkanı Necmettin Çalışkan, yaptığı açıklamada, Ankara'da tedavi gören Erbakan'ın hastanede vefat etmesinin kendilerini derin üzüntüye boğduğunu bildirdi. Partililer ve Erbakan'ı sevenlerin İstanbul'daki cenazesine katılmaları için Adana ve Hatay il teşkilatları olarak THY'den 2 uçak kiraladıklarını belirten Çalışkan, uçakların 1 Mart Salı günü sabah Adana Havalimanı'ndan hareket edeceğini, aynı gün gece de aynı uçakların katılımcıları geri getireceğini söyledi. Erbakan'ın, ülkenin son 50 yılına damgasını vurduğunu, son yüzyılda tarihin önemli aktörlerinden biri olarak tarihe geçeceğini ifade eden Çalışkan, ''Merhum, hayatı boyunca Hakk'ı hakim kılma mücadelesi içerisine oldu. Buna yeryüzü şahittir. Kendisinin ülkemize ve insanlığa büyük hizmetleri olmuştur'' dedi. Çalışkan, Erbakan'ın ülkeye en önemli hizmetinin yönetilmeye mahkum bir topluluğa, yönetme azmi aşılaması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Böylece dindarların siyaset sahnesinde etkin rol almasını sağlamıştır. Erbakan ayrıca, siyasi çalışmaları İslam alemine de örnek teşkil etmiş, Müslüman ülkelerde de dindarların siyasetin içinde olmalarını sağlamış bir şahsiyettir. Hayatının son anına kadar İslam aleminin ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunlarla ilgilenmiş, hayatının son anına kadar bu mücadelesini sürdürmüştür. Erbakan'ın davasına sadakati ve samimiyeti, onun hayatı boyunca 'mücahit' olarak anılmasını sağlamış ve öyle de anılacaktır. Onu sevenler olarak, 2 Mart Salı günü İstanbul'da olacağız.''