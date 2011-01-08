T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun yaptığı değerlendirmelere verdiği karşılıkları doğru bulduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Papandreu arasında dün Erzurum yaşanan Kıbrıs atışmasını hatırlatan gazetecilere Bahçeli, "Sayın Başbakan gerekli cesaretle cevabını vermiştir" karşılığını verdi.

Başbakan Erdoğan'ın Yunanistan politikalarına karşı verdiği cevapları doğru bulduğunu ifade eden Bahçeli, "Şahsi dostluklarla milli menfaatler karşı karşıya geldiğinde her zaman milli menfaatler öne çıkmaktadır. O bakımdan bir araya gelerek sıcak görüntüler vermenin, milli menfaatlerin çatıştığı alanda yerinin olmadığını sayın başbakanın da görmesinde yarar olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Yunan başbakanın "işgalci" sözlerinin tamamen sakat ve maksatlı bir ifade olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kıbrıs konusu üzerinden Yunan tezinin bir ifadesidir. Sayın Başbakan gerekli cesaretle cevabını vermiştir" dedi.



Başbakan ve Yargıtay başkanı biraraya gelmeli

Tahliyelerle ilgili olarak Hükümetle Yargıtay arasında yaşanan tartışmalara da değinen MHP Lideri, Türkiye'de yargı ile yürütme arasında yeni bir çatışma olanı ortaya çıktığını belirterek, " Bu çatışmayı aşırı derecede gündemde bulundurarak derinleşmeyi hızlandıracak yerde, yargı reformu üzerinde düşünceleri almanın gayretleri içerisinde olsak ülkemiz için çok daha hayırlı olur"diye konuştu. Yargının adaletin yerine getirilmesindeki imkan ve kabiliyetini birikmiş dosyalar yüzünden yerine getiremediğini vurgulayan Bahçeli, hükümet tartışma yerine bu sorunu nasıl çözeceğini ortaya koymalı önerisinde bulundu . Bahçeli ayrıca Yargıtay Başkanıyla Başbakanın bir araya gelerek konuyu değerlendirmesini istedi. Bahçeli, Yargıtay'ın ihtiyaç duyduğu talepleri karşılamanın bir yolunun bulunmasını da talep etti.



Hizbullah liderlerinin tahliyesi

Hizbullah liderlerinin tahliyesini değerlendiren Bahçeli sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "Başından beri bir yanlışlığın devamıdır bu. Özelikle MHP olarak referandum sürecinde ortaya koymuş olduğumuz gizli gündemler sürecinin bir bölümü olsa gerek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Bir bölüm CHP seçmeninin MHP'ye kayması

Bazı CHP Seçmenin yeni CHP'ye tepki olarak MHP'ye kaymaya başladığı şeklindeki kamuoyu yoklamalarını ve bu konudaki yorumları da değerlendiren MHP Lideri Devlet Bahçeli şu şekilde konuştu: "Ülkedeki toplam seçmenin ayrımcılığa tabi tutularak, sahil seçmeni, İç Anadolu veya Doğu seçmeni gibi ayırmaya gerek yoktur. Her parti toplam seçmen üzerinden ortaya koymuş olduğu faaliyetlerle kendisini iktadara taşıyabilecek bir seçmen kitlesinin yanına çekme gayretindedir. Bizim MHP'nin de yapmak istediği de budur zaten"



"Sayın Arınç, her konuda erken söz söylemeyi alışkanlık haline getirdi"

Bir soru üzerine , tartışma yaratan " Muhteşem Yüzyıl" adlı diziyı izlemediğini belirten Bahçeli, ilk bölümle birlikte ortaya çıkan tepkileri de " İlk serisinde bir tepkinin ne kadar doğru olduğunu anlamak oldukca zordur" diye değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Atatürk'ü koruma kanununu tarihteki diğer devlet büyüklerini de katarak genişletme teklifini de değerlendiren Bahçeli, "Sayın Arınç, her konuda erken söz söylemeyi alışkanlık haline getirdi. RTÜK'ten sorumlu başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olduğunu unutuyor galiba " şeklinde konuştu.