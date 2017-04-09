MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı'daki 'Evet Platformu'nda partililere hitap etti. Bahçeli, "Referandumda öyle cevap verin ki; Bizans'ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun" ifadesini kullandı.

Milliyet'in haberine göre, "Devlet için, Cumhuriyet için, Millet için, Türkiye için evet" sloganıyla MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Yenikapı Metro İstasyonu çıkışlarında ve miting alanının girişlerinde, polis ekipleri güvenlik araması yaptı.

MHP Kocaeli Teşkilatı tarafından getirilen dev Türk Bayrağı, platform önünde vatandaşlar tarafından dalgalandırılıyor. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıyor. Miting alanının çeşitli yerlerine, Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri ile üzerinde "Türkiye'nin bekası için ülkücüler evet diyor" yazılı dev pankart asıldı.

Konuşmaların yapılacağı platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri yazıldı. Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine de ses kuleleri ve ekranlar yerleştirildi.

Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Bahçelinin portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor. Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bunları gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Nifak dümeni çeviriyorlar. Amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz.

MHP, PKK'nın yanında olamaz diyerek koalisyona taviz vermedik. Bekamız çok ciddi risk altında diyerek sistem sorunu çözülmeli dedik. Vagon denilerek saldırıya geçildi.

Bizi anlamak istemeyenler zannediyor ki, pes edeceğiz. Bizim bileğimizi bükemezler. Bize diş geçiremezler.

Biz Türkiye'de fiili bir açmaz olduğunu açıkladık. Bunun acil olarak düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Türkiye kör topal yoluna devam edemezdik. Ortadan ikiye çatlayabilirdik.

İlimizi sakınmak yani korumak zorundaydık. Hukuk ve anayasayı hakim kılmalıydık. 15 Temmuz'dan sonra bunu gördük mü?

Bu karmaşa 2007'de başladı. Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğim diyen var ya o zaman bu garabete destek verdi.

367 garabetine destek veren bu gafil her taşın altından çıktı. Meclis'in önüne set çekti. Sel gitti kum kaldı. Bunlar karanlık kampanyalarına daldı.

Sistem kilitlendi. 15 Temmuz'da bir felaket yaşadık. İşgalden son anda kurtulduk. Tekfur artıkları, Haçlı devşirmeleri 15 Temmuz'da yeniden saldırdı. Milli ruh ayağa kalktı. İşgali dağıttı. Kandil'de caniler mağaralarının başlarına geçeceğini biliyorlar.

Evet diyenleri denize dökeceğini söyleyen CHP'li vekil, CHP ve HDP sandığa çakılacaktır.

Şunun şurasında 1 hafta sonra demokrasi dersi vereceğinize inanıyorum. Ben de 'Evet' diyorum. "