-BAHÇELİ: POLİSE UZANAN KİRLİ ELLER AMACINA ULAŞAMAYACAK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, polisin, çaresizlere uzanan el, masumları kollayan güvence ve zalimleri sindiren kamu gücü olarak milletin haklı sevgi ve itimadını kazandığını belirterek, ''Türk polisine yönelik hakaretamiz sözler ve uzanan kirli eller, asla amacına ulaşamayacak ve hak ettikleri karşılığı mutlaka alacaklardır'' dedi. Bahçeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 166. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk polisinin huzurun, güvenliğin ve kamu düzenin teminatı olduğunu ve ortaya koyduğu hizmetleriyle ve gösterdiği mücadele azmiyle milletin haklı gururu olduğunu ifade etti. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: ''Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece demeden, gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin, bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Özellikle terör ve bölücülük başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı gösterilen eşsiz mücadelede, Türk polisinin çok büyük rolü ve payı bulunduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Polisimiz, çaresizlere uzanan el, masumları kollayan güvence ve zalimleri sindiren kamu gücü olarak milletimizin haklı sevgi ve itimadını kazanmıştır. Türk milletinin birliğini ve bütünlüğü korumak amacıyla gösterilen takdire şayan gayretin özünde ve merkezinde, şüphesiz Türk polisi vardır. Bu itibarla emniyet teşkilatımızın tüm mensupları millet olarak iftihar kaynaklarımız arasındadır. Ne var ki son yıllarda Türk polisinin ihtiyaç ve sorunlarında da belirgin bir artış olduğu ortadadır. Görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar, terör maşalarının tahrik ve saldırıları, bunlara karşı siyasi otoritenin aymazlığı ve duyarsızlığı en temel açmazlardan bazılarıdır. Unutulmamalıdır ki milletimizi; musibetlerden, tehlikelerden ve tehditlerden muhafaza etmek için yoğun emek ve mesai sarf eden Türk polisine yönelik hakaretamiz sözler ve uzanan kirli eller, asla amacına ulaşamayacak ve hak ettikleri karşılığı mutlaka alacaklardır.'' Bahçeli, Türk polisinin, daha iyi ekonomik ve sosyal şartlara sahip olması için de gereken girişimlerin acilen ve gecikmeksizin yapılması gerektiğini belirterek, Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümünde, tüm polisleri kutladı.