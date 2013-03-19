Bahçeli: PKK'yı kurtarıp TSK'yı içeri atıyorlar

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir teröristin ağzına bakar hale gelmiştir" dedi.

MHP Milletvekili, Balyoz'dan tutuklu emekli General Engin Alan'ın eşi Nevin Alan'ın da katıldığı MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin de prompter kullanmaya başladığı görüldü.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Başbakan, Çanakkale’de yine yalan ve riyaya çakılı kaldın. Sen milliyetçiliği ve milleti bilmediğinden Çanakkale’yi de anlayamazsın. Türk milletini birbirine düşürmeye çabalarken neyin milliyetinden hangi milletten bahsedebilirsin. Aziz şehitlerimiz bizim vazgeçilmez sevdamızdır. Başbakan şehitlere kelle derken biz şehitler ölmez diyorduk.

Başbakan kanlı projelere eş başkanlık görevini üstlenmiştir. MHP şehitlerimizin Türklüğün bekçisidir.

Çanakkale ruhunun kılavuzumuz olduğunu belirtmek istiyorum.

Tüm milli kural ve kaideler aşınmıştır. AKP yönetiminde Türklük suç, bayrak tahrik, Türkçe ayıp duruma gelmiştir. Kürt kardeşlerimin bugüne kadar neleri eksik oldu? Hangi sosyal, siyasal ve ekonomik statüyü istemişler de alamamışlardır?

İmralı canisi ve örgütü en fazla Kürt kökenli kardeşlerimizin kanını akıtmış, canına ve malına kastetmiştir. PKK'yı kurtatıp TSK'yı içeri atıyorlar. Türkiye, bir teröristin ağzına bakar hale gelmiştir. Türk milleti böylesi bir iktidara layık değildir. TBMM'yi Kandil'e çevirmeye çalışanlar dikkat ediniz. Türkiye'nin İmralı sürecine ihtiyacı var diyenlere sesleniyorum. Başaramayacaksınız. MHP çözüm süreci denilen çözülme sürecine karşıdır ''

Bahçeli'den 'Nevruz' tanımı

"Bu yılki kutlama bölücü örgüte ipotek edildi" ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Türk kültürüne mâl olan Nevruz yüzyıllardır kutlanmaktadır. Bu bayramın yalnızca bir mevsim değişimi olarak yorumlanması bir tarafını eksik bırakacaktır. Nevruz kavuşmanın engin muhabbetin debisi yüksek akan milli manevi nehridir. Bu nehirde Türk’ün tarihi ve emanetleri yüzmektedir.

Nevruz büyük milletimin özgürlük ve hükümranlığının kaynağı ve asırlar önce yakılan Ergenekon ateşinin kıvılcımıdır.

Tüm milletimin Nevruz bayramını kutluyor ve anlamına uygun olarak kutlanmasını temenni ediyorum.

Ancak bu yıl Nevruz bayramı bölücü örgüte ipotek edilmiştir. Nevruz bayramına henüz zaman varken AKP PKK maşası mihraklara ortam açmıştır. Başta Kazlıçeşme olmak üzere İmralı canisinin posterleri hiçbir korku emaresi olmadan açılmıştır.

Bölücülük kartelinin vahşi ve barbar piyonları güvenlik güçlerimize açıkça meydan okumuştur.

AKP’nin yönetiminde Türklük suç bayrak tahrik Türkçe ayıp vatan pay edilecek sahipsiz arazi olarak tanımlanmıştır"