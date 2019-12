Bahçeli: PKK ile müzakerenin sonu karanlık ve yıkımdır

T24- Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, artan terör eylemlerinden hükümeti sorumlu tutarak, “Eğer terör saldırılarından dolayı gerçekten ciğeri yanıyorsa, yangına neden olanlara gününü göster de samimiyetini ve neler yapabileceğini görelim ve destek olalım” diye konuştu. Bahçeli, “PKK’yla yapılan müzakerelerin sonu karanlık ve yıkımdır. Terör böyle bitmez” dedi.





Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları şöle:



Meclis’imizin yeni başkanına, başkanlık divanı üyelerine ve millet vekaletini gururla taşıyan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu mekanda çare ve ümidin hiç sönmemesi, sizlerin fedakarlıklarıyla olacaktır. Millet olarak bağımsızlığımızın sembolü ve birliğimizin teminatı olan yüce Meclis’imizin barış ve huzur içinde bir yasama yılı geçirmesi en büyük dileğimizdir.

Parti olarak biz buna varız ve millet adına atılacak iyi niyetli atılacak adımların ve görüşmelere açığız. Cevapsız kalmayız, sessiz durmayız. Yeter ki siyasi muhataplarımız samimi olsunlar, yeter ki yanlışlardan ders ve sonuç çıkartsınlar.



Meclis faaliyetlerine, alınacak kararlara parti kurulumuzun bu hassasiyetler konusunda yaklaşacağını belirtmek isteriz. Biz millet iradesine uymayı her şeyin üzerinde görüyoruz. Ancak felaketlere davetiye çıkarak her türlü siyasi maceraya manevraya direnerek boşa çıkarma konusunda da son derece coşkulu ve hazırız.



Türkiye’nin ağırlaşan sorun alanları her geçen gün yayınlanmaktadır. Kanlı terörün hain saldırıları, cinayetleri milletimizin sabrını taşırma noktasına kadar getirmiştir. Artık terörün namlusu herkese doğrultulmuştur. Kadınlarımız, karnında bebeği olan kadınlarımız, çocuklarımız, askerlerimiz katledilmiştir.



Başkent Ankara’nın en işlek caddesinde patlatılan bomba, adice bir girişim olarak acılarımızı depreştirmiştir. Üzülerek görüyorum ki kamu görevlilerinin can güvenliği yoktur. Başbakan Erdoğan’ın sözünü ettiği güçlü ve sözü geçen ülke manzarasından ortadada eser yoktur.

Kendisi 'ciğerim yanıyor' dese de bunun içi boştur. Eğer terör saldırılarından dolayı gerçekten ciğeri yanıyorsa, yangına neden olanlara gününü göster de samimiyetini ve neler yapabileceğini görelim ve destek olalım.

Başbakan kanlı örgütün eylemlerine rağmen, teröristlerle hala görüşebileceğini söyleyerek milletimizin aklını haysiyetini ayaklar altına altına almaktadır.

Terör sorunuyla Kürt kökenli kardeşlerimiz arasında kurulacak bağın, bin yıllık kardeşliği dinamitleyeceği aşikardır.

Başbakan Erdoğan, bazı zavallılara bundan sonra tülbentleri nereye sereceğini sormuştur. Kimin nereye ne serdiği bizim umurumuzda değildir. Katilleri masumlaştırmaya çalışan güruha hatırlatmak isterim ki, anaların bacıların ağıtlarından dolayı sırılsıklam olmuş al yazmaları, kınalı ellerde yüce alınlarda yüceltmektir.