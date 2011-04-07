-BAHÇELİ: ÖSYM BAŞKANI SORUŞTURULSUN ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YGS'de şifre" iddiaları ile ilgili, "ÖSYM Başkanını ve kurumun faaliyetlerini kapsayacak şekilde, teferruatlı bir idari soruşturmanın mutlaka başlatılması ve devam eden adli soruşturmaya destek olunması doğru ve yerinde olacaktır" dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, işleyen hukuki sürecin bir an önce tamamlanarak, mağdur olan milyonlarca öğrencinin ve yakınlarının vicdanlarını rahata erdirecek bir sonucun ortaya çıkarılmasının gecikmeksizin sağlanması gerektiğini belirtti. Bahçeli, şunları kaydetti: "AKP hükümetinin biraz insaf ve izanı kaldıysa, yayılan pis kokunun ve şaibenin ortadan kaldırılması için lazım gelen her girişimi yapması gerekecektir. ÖSYM Başkanını ve kurumun faaliyetlerini kapsayacak şekilde, teferruatlı bir idari soruşturmanın mutlaka başlatılması ve devam eden adli soruşturmaya destek olunması doğru ve yerinde olacaktır. Ayrıca ÖSYM eski başkanının korktuğundan dolayı konuşamadığına dair ifadesinin de üzerine gidilmeli; kimlerin baskı, şantaj ve tehdidine maruz kaldığı net bir biçimde açığa çıkarılmalıdır. En ufak bir adaletsizliğin tespiti ve eşitliği sarsıcı bir uygulamanın ortaya çıkması halinde bile Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın iptali ve teşkil edilecek bir komisyon marifetiyle de sınavın yenilenmesi sağlanmalıdır." -"AKP MARKALI SINAV YOLSUZLUĞU"- Bahçeli, şifre iddiaları karşısında milyonlarca genç ve ailelerinin, kaygılı bir bekleyişin içine girdiğini ifade etti. "Esasen bunun adı ve tanımı bellidir; o da AKP markalı sınav yolsuzluğudur" iddiasını yineleyen Bahçeli, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlarda, belirli aralıklarla patlak veren kopya iddiaları ve bu çerçevede yürüyen sancılı sürecin milletin güven duygusuna üst düzeyde zarar verdiğini belirtti. "Gelişmelerden; organize suç şebekelerinin, menfaat gruplarının, çıkar odaklarının ve sınav çetelerinin AK Parti'nin sunduğu imkanlardan sonuna kadar faydalandıklarının anlaşıldığını" ileri süren Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "En son olarak ÖSYM Başkanının konuyla ilgili yaptığı çelişkili açıklamalar, hükümetin tereddütlü ve sarsak duruşu sınav yolsuzluğundaki düğümü daha da körleştirmiştir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanının, AKP'li bakan ve yöneticilerin ÖSYM Başkanının beyanlarından tatmin olmaları hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve bir anlamı da olmayacaktır. Üstelik meselenin 'tatmin olduk' ifadesiyle üstünü örtmeye çalışmak ve ilgilileri aklamaya yeltenmek; hem yürümekte olan soruşturma safahatını etkilemeye dönük bir çıkış, hem de sınav yolsuzluğunu kapatmaya yönelik sinsi bir gayret olarak algılanacaktır. Bununla birlikte, sınav yolsuzluğunun AKP'ye yönelik bir linç kampanyası olarak kullanıldığını iddia eden sorumsuz ve densiz siyasetçiler, önce gençlerimizin ve ailelerinin içine düşürüldükleri kötü durumun hesabını vermelidirler." -"AKP'NİN SİCİLİNE KOPYACI SIFATI"- Bahçeli, şunları kaydetti: "AKP'nin iktidar yıllarında suçluya gösterilen müsamaha, bölücüye sunulan imkan, katile gösterilen tolerans, bundan sonra kopyacılara asla gösterilmemeli ve masum öğrencilerimizin hakkına sahip ve destek çıkılmalıdır. ÖSYM üzerinde biriken kara bulutlar dağıtılmadan yapılacak bütün sınavların üzerine gölge düşecek ve AKP hükümeti bu vebalden kendisini asla kurtaramayacaktır. Eğer bu sınav yolsuzluğu kısa süre içinde tüm boyutlarıyla aydınlatılamazsa, AKP'nin siyasi siciline kopyacı sıfatı da eklenecek ve muhataplarının alınlarından hiçbir zaman çıkmayacaktır."