-BAHÇELİ: ONU ÜMÜĞÜNDEN YAKALAYACAĞIZ MANİSA (A.A) - 02.08.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Hayır oylarıyla sarsılan AKP tepe taklak önümüzdeki genel seçimlerde giderken, onu MHP olarak bir yerde ümüğünden yakalayacağız. O yakaladığımız yer Yüce Divan'ın kapısı olacaktır.'' dedi. Manisa bir otelde ''referanduma hayır'' bilgilendirme toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül'de partililerini ''hayır'' demeye çağırdı. Konuşmasına ''Hayırda hayır vardır'' diyerek başlayan Bahçeli, referanduma yönelik çalışma başlattıklarını, halkın da büyük ilgisini gördüklerin kaydetti. Yapılacak referandumun, bir anayasa değişikliğinin ötesinde Türkiye'nin geleceğini belirleyecek önemli bir referandum olarak dikkati çektiğini dile getiren Bahçeli, ''Bir başka deyişle 12 Eylül günü yapılacak olan halk oylamasından çıkacak olan sonuç beyaz veya kahverengi oyların birbirlerini aşan konumlarından ziyade 8 yıldan bu yana ülkemizi yönetecek AKP'nin ülke yönetimine devamına ilişkin bir yorumunu getirecektir" dedi. -''BU AÇILIM DEĞİL, MİLLİ YIKIMDIR''- Demokratik açılım konusuna da değinen Bahçeli, ''Bu açılım neyin nesidir, bir türlü anlatmıyorlar. Bu açılım değil, bu milli yıkımdır. İşte görüyorsunuz zaman zaman bazı bölgelerde yıllarca beraber yaşaması gereken insanlarımız kendi aralarında kalkıp çatışmalar yapıyorlar. Bütün bunların hepsi, bir felakete doğru sürüklenmenin işaretleridir. Bunları görmek lazım. O sebepten dolayı, çıkışı demokrasi içerisinde aramalıyız. Demokrasi içerisinde çıkışın yolu, millet iradesidir'' şeklinde konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Millet iradesini ister halk oylamasıyla, ister milletvekilliği genel seçimleriyle, ister mahalli idareler seçimleriyle ortaya koymak lazımdır. Bunun haricinde bir yolu,düşünmemek lazım. Öyleyse önümüzde bu işareti verecek, hayırlı bir gün var. O hayırlı bir gün 12 Eylül 2010. Hayırlı günün hayırlı olabilmesi için hayır oylarının çokluğuyla mümkün. Bu bir uyarıdır. Bu AKP'yi kendi getirmedir. Gelmiyorsa önümüzdeki seçimde tepe taklak başının üstüne dikmektir. Ama hayır oylarıyla sarsılan AKP tepe taklak önümüzdeki genel seçimlerde giderken, onu MHP olarak bir yerde ümüğünden yakalayacağız. O yakaladığımız yer Yüce Divan'ın kapısı olacaktır.''