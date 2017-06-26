T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli: OHAL devam etmelidir

"CHP kendine çeki düzen vermeli, gösteriye gerek yok"

26 Haziran 2017 17:51

MHP Lideri Devlet Bahçeli partililer ile yapılan bayramlaşmada açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında "OHAL devam etmelidir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş ile ilgili de konuşan Bahçeli "CHP kendine çeki düzen vermeli, gösteriye gerek yok" ifadesini kullandı.

"Uyum yasalarına öncelik verilmelidir. Bütün bunlar yapılırken PKK ve FETÖ ile mücadele aksatılmamalıdır" diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: 

"15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir."

ETİKETLER

Devlet BahçeliOHALCHPAdalet Yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24