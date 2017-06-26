Bahçeli: OHAL devam etmelidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli partililer ile yapılan bayramlaşmada açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında "OHAL devam etmelidir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş ile ilgili de konuşan Bahçeli "CHP kendine çeki düzen vermeli, gösteriye gerek yok" ifadesini kullandı.

"Uyum yasalarına öncelik verilmelidir. Bütün bunlar yapılırken PKK ve FETÖ ile mücadele aksatılmamalıdır" diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir."