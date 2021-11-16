Bahçeli’nin “Muhalefetiz” çıkışının nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı çözülüyor mu?” sorusunu gündeme getiren "Muhalefetiz" çıkışının perde arkası ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür" demesi siyasette yeni bir gündem oluşturdu. Bahçeli’nin ardından, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da, MHP’nin hükümet ortağı olmadığını vurgulaması, ‘Cumhur İttifakı çözülüyor mu?’ sorusuna yeni bir boyut kazandırdı. Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, bu çıkışların ardında partiye sahadan gelen bilgilerin yer aldığı öğrenildi.

Bir süre önce “Adım adım 2023, il il Anadolu” temasıyla sahaya çıkan MHP kurmayları ve partili milletvekillerinin yaptığı aktarımların Bahçeli’nin yaptığı ‘Muhalefetiz’ çıkışında etkili olduğu belirtildi. Sahadaki partililerin giderek derinleşen ekonomik buhrandan Cumhur İttifakı’nın ortağı olması nedeniyle vatandaşların MHP’yi de sorumlu tuttuğunu parti yönetimine aktardığı ve Bahçeli’nin bu gelişmelerin ardından “MHP muhalefettir” vurgusu yaptığı ifade edildi.

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