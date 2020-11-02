MHP yöneticileri, Bahçeli'nin Koronavirüs'e yakalandığı iddiasını yalanladı

MHP yöneticileri, Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken, söz konusu iddiayı yalanladı.

İsmail Saymaz "Bahçeli Koronavirüs'e yakalandı" iddialarını MHP üyesi iki yöneticiyle görüştüğünü ve iddiaların asılsız olduğunu duyurdu

Saymaz, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyadaki “Bahçeli koronavirüse yakalandı” iddiasını iki MHP’li yöneticiye sordum. Şöyle dediler: Genel başkanımız bugün genel merkezimizdeydi. Gayet sağlıklı. Bu iddia tümden asılsız."