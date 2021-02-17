T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'nin danışmanı, Akar ve Soylu'nun CHP'yi ziyaretini "zaman kaybı" olarak yorumladı

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu Gara operasyonu bilgilendirmesi kapsamında ziyaret etmişti

17 Şubat 2021 11:54

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara operasyonu ile ilgili bilgilendirme amaçlı sürpriz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini 'zaman kaybı' olarak yorumladı.

Ankara'da sürpriz görüşme olarak nitelendirilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ziyaret etti.

Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme amaçlı olduğu açıklanan ziyaretlerden CHP'ye yapılanı MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı zaman kaybı olarak değerlendirdi.

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek ziyaretle ilgili "CHP'yi terör örgütlerinin yuvasına çevirmiş olanları, 'HDP Kürtlerin siyasal temsilcisidir' diyenleri muhatap alıp bilgi vermek zaman kaybıdır" dedi. 

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara’da 13 şehitle ilgili "İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıkacak" demişti. 

TIKLAYIN: Millî Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "Gara" ziyareti

garamhpdevlet bahçeliyıldıray çiçeksoyluakarkılıçdaroğlu ziyaretakşener ziyaretchpiyi parti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24