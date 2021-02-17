Bahçeli'nin danışmanı, Akar ve Soylu'nun CHP'yi ziyaretini "zaman kaybı" olarak yorumladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara operasyonu ile ilgili bilgilendirme amaçlı sürpriz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini 'zaman kaybı' olarak yorumladı.

Ankara'da sürpriz görüşme olarak nitelendirilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili genel görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ziyaret etti.

Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme amaçlı olduğu açıklanan ziyaretlerden CHP'ye yapılanı MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı zaman kaybı olarak değerlendirdi.



Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek ziyaretle ilgili "CHP'yi terör örgütlerinin yuvasına çevirmiş olanları, 'HDP Kürtlerin siyasal temsilcisidir' diyenleri muhatap alıp bilgi vermek zaman kaybıdır" dedi.