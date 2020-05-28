Bahçeli'nin çağrısı AKP'yi harekete geçirdi: 5 ayrı yasa halinde düzenlenen seçim yasası, tek çatı altında birleştirmeye çalışılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapılması yönündeki çıkışını AKP masaya yatırdı. AKP'nin 5 ayrı yasa halinde düzenlenen seçim yasasını tek çatı altında birleştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bahçeli’nin önerisi “erken seçim” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerini olası bir erken seçime sokmama hesapları olarak algınan bu çıkışın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu partilere TBMM’de grup kurmak için vekil verebileceği yönündeki açıklaması ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İktidar, 5 ayrı seçim mevzuatını tek çatı altında toplama, “dar bölge ve daraltılmış bölge” seçim sistemleri üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre, Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası gibi yasalarda yapılacak değişikliklerin normal seçim tarihi olan 2023’te uygulanabilmesi için Haziran 2022’ye dek Meclis’te kabul edilmiş olması gerekiyor.

AKP, bu kapsamda, 5 ayrı yasa halinde düzenlenen seçim yasasını “tek çatı altında birleştirmek” üzerine yoğunlaşıyor. Mevcutta seçimlerle ilgili, milletvekili genel seçimleri, mahalli idareler seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, halkoylaması ve seçimlerin temel hükümleri olmak üzere 5 ayrı düzenleme yer alıyor.

Bu 5 ayrı yasadaki temel hükümlerin “Türkiye Seçim Yasası” adı altında birleştirilmesi planlanıyor.

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