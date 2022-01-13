Bahçeli’nin adı 10 yıldır uğramadığı Diyarbakır’da ormana verilecek

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve çeşitli efsanelere konu olan Kırklar Dağı, son günlerde farklı bir tartışma ile Türkiye’nin gündeminde. Tartışmalar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı’nın Kırklar Dağı’nda bulunan 210 dönümlük araziyi ‘Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’ yapmak üzere İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurması ile başladı. Orman İşletme Müdürlüğü, yasal prosedüre uygun bir şekilde MHP’ye gerekli izinleri verdi. Proje kapsamında bölgeye çoğu ceviz ve badem olmak üzere 15 bin civarında ağaç dikilmesi planlanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi daha önce Kırklar Dağı’nda bir bölgeyi ağaçlandırmış ve buraya “Fetih Ormanı” adını vermişti. MHP’nin projesi ise aynı bölgedeki ikinci orman alanı olacak.

“Siyasi bir amacı yok”

Orman için seçtikleri yerin 100 yıldan beri çorak bir arazi olduğunu söyleyen MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bu nedenle bölgeyi ağaçlandırmak istediklerini ifade ediyor. Bu çorak araziyi kente kazandırmak için binlerce fidan dikeceklerini söyleyen Kayaalp, Diyarbakır’a güzel bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını belirtiyor. Kayaalp’e göre, yaptıkları işin politik bir boyutu yok. Tek amacın hizmet olduğunu söyleyen Kayaalp, yapılan işin "başka yerlere çekilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Bahçeli 21 yılda 2 kez Diyarbakır’ı ziyaret etti

Kırklar Dağı’nda yapılacak ormana Bahçeli’nin adının verilmesi kentte tepki ve tartışmaya neden oldu. Tepkilerin odağında, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2018 seçimlerinde Diyarbakır’da yüzde 65,98 oy alan HDP’ye karşı kullandığı sert üslubu yer alıyor. Tepkilerin diğer nedeni ise Bahçeli’nin Diyarbakır’a olan ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son 21 yılda biri başbakan yardımcısı olduğu 2000’de, diğeri ise muhalefet partisi lideri olduğu 2011’de olmak üzere Diyarbakır’ı toplam iki kez ziyaret etti. 10 yıldır Diyarbakır’a gelmeyen Bahçeli’nin lideri olduğu MHP, 2018 genel seçimlerinde Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 40 bin seçmenden 11 bin 965'inin oyunu aldı. Bu da kentteki oyların yüzde 1,34’ü anlamına geliyor.

Tepki gösteren de var, "olabilir” diyen de

Diyarbakır sokaklarında Bahçeli adına hatıra ormanı yapılmasının kendileri için sorun olmadığını ifade edenler de var. Ancak, bu fikre tepki gösterenlerin sayısı oldukça fazla. DW Türkçe ekibinin sorularını yanıtlayan vatandaşların çoğu isimlerini açıklamak istemiyor. Sanat Sokağı’nda yürüyen genç bir esnaf tepkisini, “İki halk arasına nifak sokan birinin adına neden Diyarbakır’da böyle bir orman yapılsın ki?” sözleriyle gösterirken, başka bir vatandaş Bahçeli’nin Diyarbakır’a bir faydası olmadığını, bu nedenle de adına hatıra ormanı yapılmaması gerektiğini savundu.

"Trabzon'a gidiyorsa buraya da gelsin”

Dicle Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu söyleyen bir genç ise “ Devlet Bahçeli daha yaşıyor. Niye hatırası oluyor? Bilmiyorum, ama yapılabilir. Bana normal geliyor. Ancak Bahçeli’nin de Trabzon’a nasıl gidiyorsa, İç Anadolu’ya nasıl gidiyorsa, buraya da gelmesi lazım. Tüm Türkiye’yi birleştirmesi lazım” dedi. Başka bir vatandaş ise Devlet Bahçeli’ye karşı kin beslemediğini, ancak isminin Diyarbakır’da olmasının yanlış olduğunu ifade etti.

“Bahçeli’nin isminin burada ne işi var?”

Diyarbakır’daki bazı sivil toplum örgütleri de karara tepkili. Hatıra ormanının yapılacağı yerde bir araya gelen 20 kurum ve platform, Kürtçe bir açıklama yaparak kararı protesto etti. Protesto eden kişilerden Hasan Esen, bir orman yapılacaksa bunun ismine halkın karar vermesi gerektiği görüşünde. “Bahçeli’nin isminin burada ne işi var? Bahçeli bu yörenin insanı değil, gitsin Bahçe’de (Osmaniye'nin ilçesi, Bahçeli'nin memleteki) bu ormanı yapsın” diyen Esen, bu kararın Diyarbakır’da tepkiye yol açtığını söyledi. Diyarbakırlı çok sayıda şair, yazar ve bilim insanının olduğunu ifade eden Esen’e göre, bir hatıra ormanı yapılacaksa buraya bu kişilerin ismi verilmeli.

HDP'den tepki

Devlet Bahçeli Hatıra ormanı, 2018 yılındaki genel seçimlerde kentteki oyların yüzde 65,98’ini alan HDP’nin de gündemindeydi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup konuşmasında kararı sert bir şekilde eleştirdi. Bu kararın Diyarbakır halkına, Diyarbakır halkının kültürüne, kimliğine, onuruna saldırılarda pervasızlığın son örneği olduğunu savunan Sancar, “Devlet Bahçeli Diyarbakır ve Diyarbakır halkına ne verdi? Her gün Kürt halkına hakaret eden, Kürt halkının siyasi temsilcileri olarak bizleri, onların meşru iradesini, Türkiye halklarının ortak meşru iradesi ile birleştiren HDP'yi her gün hedef gösteren, halklar arasına düşmanlığı körükleyen söylemden ve politikadan başka ne yaptı, ne yapıyor? Diyarbakır halkına onun adıyla bir hatıra ormanı hangi gerekçeyle kuruluyor?” diye sordu.

“Bizi Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışanlar var”

Peki, orman projesini başlatan MHP, tepkileri nasıl değerlendiriyor?

Ormanın siyasi ve politik bir amacı olmadığını belirten Diyarbakır MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp “Devlet Bahçeli” ismine karşı çıkılmasına tepkili. Kayaalp, "Bahçeli’nin isminin bile Diyarbakır’a binlerce ağaç dikilmesine vesile olduğunu" ifade ederek, bunun en güzel hizmet olduğunu ileri sürdü. Ormanın çok yakın bir tarihte biteceğini belirten Kayaalp, bu alanın Diyarbakır halkının malı olduğunu, bu hizmeti anlayan ve görenlerin de tepki göstermediğini savundu. Olayın manipüle edildiğini ve başka yerlere çekilmeye çalışıldığını belirten Kayaalp, “Bizi, yani Milliyetçi Hareket Partisini Kürt düşmanı olarak göstermeye çalışanlar var. Devlet Bey'in Kürtlerle ilgili tek bir olumsuz kelimesini önümüze koysunlar, kabul edeceğiz. Devlet Bey'in daha dün mecliste "Kürt kardeşlerim” diye başladığı konuşmasını dinlesinler” diye konuştu.

Bahçeli açılışa davet edilecek

Kendisinin ve MHP Diyarbakır teşkilatı üyelerinin neredeyse tamamının Kürt olduğunu da sözlerine ekleyen Kayaalp, MHP lideri Bahçeli’nin ormanın açılışına davet edileceğini söyledi.

Felat Bozarslan / Diyarbakır

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