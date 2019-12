-BAHÇELİ: MİLLETİ TAHRİK ETMEKTEN UTANMIYOR MUSUN? ANTALYA (A.A) - 30.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın farkında olmadan mezhep çatışmasını kaşıdığını ileri sürerek, ''Tekrar Kahramanmaraş, Sivas olayları mı olsun istiyorsun? Bu ülkede Sünni'si, Alevi'si ile kardeşçe yaşamak seni niye rahatsız ediyor? Niye gerilimden sonuç çıkartmaya, çatışmadan itibarını devam ettirmeye hevesleniyorsun'' dedi. Döşemealtı ilçesindeki kapalı pazar yerinde halka seslenen Bahçeli, Türkiye'yi 8 yıldır tek bir siyasi partinin yönettiğini, bu iktidar sürecinin ilk 4 yılının ''acemi ve aceleci politikalarla'' geçirildiğini ileri sürdü. Milletin bu siyasi partiye tekrar teveccüh göstererek daha fazla oy oranıyla bir kez daha şans verdiğini belirten Bahçeli, ''Ortaya konmuş 8 yıllık uygulamalar dikkate alındığında, bu siyasi iktidar, milletimizin kendisine vermiş olduğu bu yüksek teveccühü tam hazmedememiş, büyük bir kibir ve gurur içinde, 'Herşeyi ben bilirim' anlayışıyla, tek adama dayalı bir parti yönetimi şuuruyla hareket ederek, Türkiye'yi bugün yol ayrımına, iç ve dış tehditlerle derinleşmiş bir kavşağa getirmiştir. Her defasında da Sayın Başbakan, 'Ben milletin desteğiyle geldim' diyerek bugüne kadar yapmış oldukları yanlışların bütününün millet tarafından da tasvip edildiğini vurgulamaya çalışmıştır'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın kendinden önceki tüm siyasi partiler ve liderleri yok saydığını ileri süren Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bu ülkede ne olmuşsa 2002 yılında kendisiyle birlikte olmuş, hergün TOKİ aracılığıyla çok yatırımlı açılış ve temel atmalarla milletimizi oyalayıp, kandırma yolunu tercih etmiştir. Milletimiz getirmiştir, doğrudur. O zaman bugünkü iktidarı milletimiz götürmelidir. Nasıl millet bir siyasi partiye ülkeyi yönetmek için bu kadar yüksek imkan veriyorsa, iyi yönetilmeyen bir ülkeyi gördüğümüzde yine aynı millet, 'Ben sana destek verdim, başaramadın, istismar ettin, beni aldattın, ekonomik ve sosyal sorunlarıma çözüm getiremedin. Öyleyse ben seni götürüyorum' demelidir. Ve millet iradesiyle bugünkü iktidar başaşağı gitmelidir. Bunun dışında iktidar değişimi için başka bir yola başvurmak doğru değildir. Bu ülke hepimizdir. Bu ülkenin insanları bu siyasi partileri kurmuştur. Bu siyasi partilerden birisi iktidar olur, diğerleri muhalefet olur. Gün gelir muhalefetteki iktidar olur, iktidar muhalefete düşer veya parlamento dışında kalır. Bu demokrasinin gereğidir ve bir demokratik oyundur.'' -''MASUMANE KILIF''- Bahçeli, demokrasi dışında hareket edilmemesi gerektiğini, darbelerle, ara rejimlerle bir yere varmanın mümkün olmadığını söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu: ''Şimdi yanlışlıkları darbe korkusuyla, ara rejim tehdidiyle kendilerini bağışlatabilecek tarzda istismar etmeye de anlam veremiyoruz. Eğer darbe teşebbüsünde bulunanlar varsa, hükümet sizsiniz, Meclis'te çoğunluğunuz var. Tek başına iktidarsınız. Ne gerekiyorsa onu yaparsınız. Ancak iktidardaki başarısızlığını, 'Beni darbe yoluyla aşağı almak istiyorlar' diyerek yine bir masumane kılıf içerisinde milleti aldatmaya gerek yoktur. Böyle bir durum karşısında iki de bir ara rejim, darbe çağrısıyla iktidarda sürekli kalmak doğru da değildir. Milletin iradesiyle geldiğini söylüyorsun, e bırak, gideceksen de kalacaksan da yine milletin iradesiyle gitmeye ve kalmaya rıza göstereceksin.'' -CHP'YE ELEŞTİRİ- Ortadoğu bölgesinde son günlerde yaşanan ayaklanma ve gösterilere de dikkati çeken Bahçeli, Tunus'un ardından Mısır'da yaşanan olayların tehlikeli bir boyuta doğru gittiğini anlattı. Bahçeli, yaşanan olayları, ''Bulaşıcı bir hastalık gibidir, bulaşıcı etkileri olabilir. İktidarı değiştirmek isteyenler, bu tür bulaşıcı hastalıklara kapılmamalıdır'' diye yorumladı. Bahçeli, Türkiye'nin, istikrar, barış ve millet iradesiyle yönetilmek istediğini, bunun haricindeki yollara başvurulmaması gerektiğini belirterek, ''Hele hele iktidara kızarak, 'İktidarı millet desteğiyle değiştirme şansım kalmadı' diyerek bu tür bulaşıcı hastalıkları Türkiye'ye taşımak hevesinde olanlar, çok daha dikkatli olmalıdır'' diye konuştu. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve İstanbul'un bazı bölgelerinde, terör örgütü PKK üyelerinin gösterilerinde de, ''bu bulaşıcı hastalıktan yararlanabileceğine'' dikkati çeken Bahçeli, bu durumun Türkiye'yi bir kardeş kavgasına sürükleyebilecek faaliyetleri yaygınlaştırabileceğini kaydetti. İktidar değişikliğinin millet iradesiyle yapılması gerektiğini belirten Bahçeli, ''Türkiye'yi bölmek isteyenlere çanak tutacak, onları cesaretlendirecek veya bir yerdeki iktidar değişikliğini burada da iktidar değişikliği yaparak, 'Bu yolu tercih ediyorum' diyenlerle birleşip Türkiye'yi kardeş kavgasına sevk edecek hataya düşülmemelidir. Ne olursa olsun, bit için dam yakılmaz'' diye konuştu. -''MİLLETİ TAHRİK ETMEKTEN UTANMIYOR MUSUN?''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın yarısını yurtdışında geçirdiğini, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren Bahçeli, bunun da iç ve dış tehditlerin derinleşmesine, kökleşmesine neden olduğunu iddia etti. Bahçeli, ''Sayın Başbakan aslı astarı olmayan bir yerde yine temel atıyor. At, ne kadar yalanın sonu varsa elbet bir gün onu göreceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın temel atma törenlerinde, Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olaylarını hatırlattığını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Farkında olmadan mezhep çatışmasını kaşıdığının şuurunda değil. Ne yapalım yani? Şimdi Sayın Başbakan tahrik siyasetinden bahsediyorsun. Milleti tahrik etmekten utanmıyor musun? Tekrar Kahramanmaraş olayları mı olsun istiyorsun? Tekrar Sivas olayları mı olsun istiyorsun? Bu ülkede Sünni'si, Alevi'si ile kardeşçe yaşamak seni niye rahatsız ediyor? Niye gerilimden sonuç çıkartmaya, çatışmadan itibarını devam ettirmeye hevesleniyorsun? Bu sözlere ne gerek var? Nerede temel atıyorsan at, nerede açılış yapıyorsan yap. TOKİ yanında, yandaşların yanında, hanedanların yanında, peki garipten gurebadan, filan mezhepten, etnik unsurdan ne istiyorsun? Neden tahrik ediyorsun. Bu konuda aklınca MHP'yi suçlamaya çalışıyor. İktidarda mısın? Geçmişte ne varsa balyozcuydu, şuyuydu, buyuydu ortaya çıkarıyorsun. Haydi Kahramanmaraş olaylarını yeniden incelet bakalım, altından kim çıkacak. Sivas olaylarını yeniden incelet bakalım, altından, özellikle Sivas'ta kim çıkacak. Eğer bunları inceletirsen MHP değil, AKP ve AKP'lilerin bazıları bu millet nezdinde utanır, sen de mahcup olursun Sayın Başbakan.'' -''MHP KORKUSU SARMIŞ''- Devlet Bahçeli, MHP olarak iktidara talip olduklarını, desteklenmeleri halinde ülkede terör, işsizlik, yoksulluk ve rüşvetin kalmayacağını savundu. ''Hepsinden hesap sormazsam namerdim'' diyen Bahçeli, ''Şimdiden Recep Tayyip Erdoğan'ı MHP korkusu sarmış. MHP'yi ne yapıp da yapıp yok etmek için her türlü oyuna giriyor. Ama MHP güçlenerek geliyor. Bozkurtun sesi senin ensende dolaşıyor. Allah nasip ederse Yüce Divan'da dokunulmazlık kaldırılarak bugüne kadar yetimin bir kuruşunu yemişsen, bin defa onu senin kursağından geri alacağım'' diye konuştu.