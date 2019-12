-BAHÇELİ MHP'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket'in iktidar yürüyüşünün yolu Brüksel'den, Washington'dan, Okyanus ötesi fetva makamlarından, İmralı canisi ile örtülü ve kirli ittifaklardan, etnik bölücülüğün taşeronluğundan, ihanet cephesi ile saf tutmaktan değil, Türk milletinin gönlünden geçecektir'' dedi. Bahçeli, partisince Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ''2011 Seçim Beyannamesi'' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin katlanılmaz hale gelen, toplumun her kesimini etkileyen ekonomik ve sosyal sorunlarını ve sıkıntılarını köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmanın Milliyetçi Hareket iktidarının en önemli ve öncelikli hedefi olduğunu söyledi. Toplumun her kesiminin sorunları ve sıkıntılarının hafifletilmesi, aşılması için öngördükleri ekonomik ve sosyal yaklaşımlar, destekler ve yardımlar ile sağlık, vergi ve sigorta primleri ve yatırım ile üretimin desteklenmesi konularında öngördükleri düzenlemeleri 100 başlık altında ''Milliyetçi Hareket Sözü ve Seneti'' olarak milletin takdirine sunduklarını ifade eden Bahçeli, yoksulluk ve işsizlikle mücadele kapsamında yapacaklarını şöyle anlattı: ''Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacak. Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktır. İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar, yaklaşık 320 TL 'Aile Sigortası Yardımı' ödeme programı başlatılarak, ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacak. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas alınacak. Asgari ücret yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacak. Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri HİLALKART ismiyle harcama kartları verilecek. Çeşitli adlar altında yapılması öngörülen destek ödeme tutarları, bu kartlara yüklenecek. Küçük esnafın desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen mahaldeki esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacak.'' Yoksul ve dar gelirliler üzerinde haksız yük oluşturan dolaylı vergilerin indirileceğini bildiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanların, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul vatandaşlara tahsis edileceğini kaydetti. -''ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMAYACAK''- Çalışanlara yönelik hayata geçirmeyi hedefledikleri uygulamalar hakkında bilgi veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: ''Çalışanların ücretleri, sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan anlayışla tespit etmek yerine, ekonomik büyümeden pay alacak şekilde belirlenecek. Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10'a kadar indirilecek. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B'li, 4/C'li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.'' Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatının artırılacağını ifade eden Bahçeli, kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenlerin daimi kadrolara geçirileceğini belirtti. Bahçeli, emeklilere her yıl bir defa eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme yapılacağını, ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının da emekli aylıklarına yansıtılacağını söyledi. Tarımsal desteklerin kademeli olarak gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1.5'i düzeyine çıkarılacağını bildiren Bahçeli, besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemelerinin yüzde 50 arttırılacağını kaydetti. Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için özel destekleme programlarının geliştirileceğini ve bu ürünlere fiyat garantisi verileceğini belirten Bahçeli, mayınlı arazilerin mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacağını ifade etti. Et ve Balık Kurumunun et piyasasını düzenleyecek etkin bir müdahale kurumu olarak yeniden yapılandırılacağını kaydeden Bahçeli, et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları için asgari iş yeri büyüklüğü standardının getirileceğini kaydeden Bahçeli, KOBİ'lerin üretiminin devamlılığını temin etmek için vergi oranlarında indirim yapılacağını açıkladı. -''ENGELLİLER ÖNCELİKLİ OLARAK İŞE YERLEŞTİRİLECEK''- Engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirileceklerini bildiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelli aylığının 315 TL'den 450 TL'ye, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığının 210 TL'den 300 TL'ye yükseltileceğini, bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin verilmesinde aranan azami gelir tutarının, brüt asgari ücret tutarına yükseltileceğini kaydetti. Bahçeli, yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira 'barınma kredisi' verileceğini, öğrenim kredilerinin geri ödemesinin, ödemesiz süre sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar erteleneceğini söyledi. Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların öncelikli olarak işe yerleştirileceğini ifade eden Bahçeli, şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamalarının devlet tarafından karşılanacağını ve yükseköğrenime girmelerinde kendilerine kontenjan ayrılacağını belirtti. -''KOALİSYON HESABI GÜNDEMİMİZDE YOK''- Milliyetçi Hareket'in ''dürüst ve namuslu siyaseti ilke edinmiş, yalanın ve ucuz popülizmin siyasi ahlakla bağdaşmayacağına inanan bir siyasi anlayışın temsilcisi olduğunu'' belirten Bahçeli, ''Ayağı yere basmayan vaatlerle ümit ve hayal ticareti yapan siyaset karaborsacılarından farkımız budur'' diye konuştu. Seçim Beyannamelerinde yer alan ''Milli Üreten Ekonomi Programı''nın hedeflerinin, ekonomik ve sosyal politika, yardım ve desteklerin mali kaynaklarının her yönüyle hesaplandığını ve karşılığının belirlendiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat ve referans, şahıslarımız olmadığı gibi, kaynaklarımız da hayali ve afaki değildir. Bugün açıkladığımız Seçim Beyannamemizdeki program, proje ve ekonomik-sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetini yaklaşık 73 milyar 570 milyon Türk lirası olarak öngörmekteyiz.'' Bahçeli, öngördükleri mali kaynakları da açıkladı. Partisinin seçimlere tek başına gireceğini, hiçbir siyasi partiyle seçim işbirliği ve ittifakı yapmasının söz konusu olmayacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''Milliyetçi Hareket'in iktidar yürüyüşünün yolu Brüksel'den, Washington'dan, Okyanus ötesi fetva makamlarından, İmralı canisi ile örtülü ve kirli ittifaklardan, etnik bölücülüğün taşeronluğundan, ihanet cephesi ile saf tutmaktan değil, Türk milletinin gönlünden geçecektir. Bizim yegane icazet alacağımız merci, Büyük Türk Milleti'dir. Milliyetçi Hareket'in tek hedefi ve düşüncesi tek başına iktidardır. Seçim sonrası diğer siyasi partilerle koalisyon hesabı, beklentisi ve düşüncesi Milliyetçi Hareket'in gündeminde hiçbir şekilde yoktur.'' Milliyetçi Hareketin milli vicdanın sesi olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Sel olup akan gözyaşlarının, çekilen çilelerin, masum ve mağdurların feryatlarının ahı, kul ve yetim hakkına el uzatmanın günahı ve Türkiye'yi etnik temelde bölmeyi çalışmanın vebali seçim sandığı başında Başbakan Erdoğan'ın yakasına yapışacaktır'' dedi.