Bahçeli: MHP'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ataşehir Belediye Başkanı CHP\'li Battal İlgezdi\'nin ardından başka belediyelerde de görevden almaların olacağı iddialarıyla ilgili, \"MHP\'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Allah\'a çok şükür, bizim belediye başkanlarımızı, eskiden beri hep söyleriz; alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere\" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi\'nde, belediye başkanları toplantısının basına kapalı kapanış oturumunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP\'nin teşkilatın bütün unsurlarıyla zaman zaman bir araya gelmeyi prensip kabul ettiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Uzman arkadaşlarımızla bir araya gelerek, belediye hizmetlerinin bunda sonraki süreci itibarıyla daha etkin ve verimli çalıma yapabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Biz de sabahki oturumda genel bir Türkiye değerlendirmesi ışığında, 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüşümde yapılması gereken siyasi denklem ve dinamizm içerisinde, yani milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde öncü bir seçim olacağını ve önümüzdeki önemli seçimlere işaret fişeği görevini yerine getireceğini, böylelikle de arkadaşlarımızın kendilerini önümüzde bulunan 469 gün süre içerisinde çalışmalarını hızlandırmalarını, başardıklarını halka anlatmalarını, eksik kalmış olanları veya yeni sorunları çözme noktasında kendilerine gelmiş talepleri yerine getirmek suretiyle seçimden MHP\'nin hayırlı bir sonuca götürme düşüncemizi paylaştık. Belediye başkanlarımızdan aldığımız elektrik, başaracaklarını gösteriyor.\"

\'MHP\'DE SORUŞTURMAYI GEREKTİRECEK HATA OLMAZ\'

MHP Lideri Bahçeli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılması ile bazı belediyelerde görevden almaların olacağı iddiasına ilişkin soruya, “MHP\'de söz konusu olmayan konulardır. Bizim, bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP\'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır; ama hata kusura dönüşürse başkaları gibi başka şeyler olur. Allah\'a çok şükür, bizim belediye başkanlarımızı, eskiden beri hep söyleriz; alnımız açıktır, başardığımızda öpülmek üzere. Ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere\" diye yanıt verdi.

2019 İÇİN \'C İTTİFAKI\'

2019 cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili \'ittifak\' söylemlerine ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

“Son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen değişiklikler sırasında bazı \'hayır grubu\', bazı \'bilmem ne\' oldu. Bunları da dikkate alarak, önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı CHP, HDP, İP\'le beraber götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Nedir o zemin? Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Onu söylüyoruz. \'Efendim bunlar, böyle yapınca başka ittifaka ihtiyaç olmaz mı?\'. Biz de diyoruz ki \'C ittifakı\' olabilir. \'Tartışınız\' diyoruz. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de \'C ittifakı\' da Türkiye\'de mümkün olabilir. \'C ittifakı\' aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimine atfen \'cumhur ittifakı\' demektir. Oradaki C\'nin anlamı bize göre, budur.\"

\'BİR GECEDE ALAYI ÇIKAR\'

Uyum yasalarıyla ilgili görüşleri de sorulan Bahçeli, “İktidar partisi, çalışmalarını sürdürüyor. Ön hazırlıkları tamamlandığı takdirde bizde görevli olan değerli milletvekili arkadaşlarımız var. Üzerinde bir inceleme yaparlar; mevcuttaki uyum yasaları, Anayasa\'daki uyumu devam ettirebilecek bir anlamda, ölçekte ise bir gecede alayı çıkar\" dedi.

FİLİSTİN\'İN \'SOKAĞA ÇIKMA\' KARARINA DESTEK

Filistin\'in Kudüs\'le ilgili tüm halkı sokağa çıkmaya ve direnmeye çağıran kararlarını da değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, “1,5 milyarı aşkın Müslüman var yerkürede, 57 İslam ülkesi var. Trump\'a ve İsrail\'e karşı intifadada çok büyük yarar var. İleride dinler arası savaşı önlemek açısından, inançları doğrultusunda herkesin huzur ve barış içinde yaşayacağı bir dünya için bu elzemdir. \'Trump istedi\', \'İsrail bundan yararlanıyor\' gibi bir oyuna düşmemek lazım. Türk milleti olarak da muhalefetiyle iktidarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail\'deki intifadanın yanında olmamız gerekir. MHP, yanlarındadır. Hasan Onbaşı\'yı dinlediniz. Her ülkücü, bir Hasan Onbaşı\'dır\" dedi.

İSLAM ÜLKELERİNE \'ZİRVE\' ÇAĞRISI

İstanbul\'da yapılacak İslam Ülkeleri İş Birliği Zirvesi\'ni hükümetin organize ettiğini hatırlatarak, tüm İslam ülkelerinin bu zirveye katılmaları yönünde çağrıda bulunan Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı\'nın İslam ülkelerinin istişare toplantısının eş başkanı olması münasebetiyle intifada olsun İsrail olmasa da zaten yapılacak bir şeydi. Ama gündem, buraya oturmuş oldu. Zannediyorum, Cumhurbaşkanlığı\'nın İstanbul\'da yapacağı İslam Ülkeleri İş Birliği Toplantısı\'na davet edilen bütün Müslüman ülkelerin ve devletlerin katılmasında yarar var\" diye konuştu.

\'SARRAF, TÜRKİYE\'YE GETİRİLMELİ\'

ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili bir soru üzerine MHP Lideri Bahçeli, “Çaprazdan kurtardılar, bakalım. Şimdi ne olacak, önümüzdeki günlere bakalım. Yani davanın seyri, çapraz görüşmeye kadar geldi. Bundan sonrasını bilemiyoruz; ama bizim inancımız şudur. Sarraf, Türkiye\'ye getirilmeli, Amerika elindeki bilgileri varsa onları da Türkiye\'ye göndermeli. Türk yargısında yargılanmalı. Burası Türkiye Cumhuriyeti\'dir, bağımsız ve bağlantısız tek ülkedir\" diye konuştu.



