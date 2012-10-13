Erken yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören değişikliğin, referandum eşiğinde kabul edilmesi üzerine konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, teklife desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Erken yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılmasını öngören anayasa değişikliğinin, 360 oyla, referandum eşiğinde Meclis'ten geçmesi AKP ve MHP'de büyük şaşkınlık yarattı.

Canikli'ye göre halk da destekler

Oylamanın ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Anayasa'ya göre Anayasa değişikliğinin, 330 ile 367 arasındaki bir oyla kabul edilmesi durumunda zorunlu olarak referanduma gideceğini söyledi. Canikli, "İki partinin desteklediğini, halk da destekler" dedi.

Bahçeli: MHP var olan iradesini devam ettirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edilmesine ilişkin, ''Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değişikliği tekrar Meclise geri göndermesi halinde, MHP var olan iradesini devam ettirecek'' dedi.

Kuzu: Çabuk iade ederse yeniden görüşürüz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edilmesiyle ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı ya referanduma götürecek ya da iade edecek. Çabuk iade ederse yeniden görüşürüz'' dedi.