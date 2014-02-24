Bahçeli'den Erdoğan'a: Nikahla ölümün günü belli olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ''Evlenmemiş olabilirsin.Ama sen ailenin kadir kıymetini bilmezsin. Çünkü anne olmak, baba olmak ayrı bir şey’’ sözlerine " Başbakan inançlı bir şahsiyettir. Nikahla ölümün günü belli olmaz" yanıtını verdi.

DHA’dan Özgür Altuncu ve Ünsal Çakin’ın haberine göre, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan 7 bin kişinin dinlendiği iddialarına yönelik, ‘’MHP Genel Merkezinin dinlendiğini biliyoruz’’ diyen Bahçeli ‘’dinlenme vasıtasıyla aktarıldığını kabul ettiğimiz için hoşgörüyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul'daki ikinci gününde Bakırköy'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki kahvaltılı toplantıya katıldı. Oda Başkanı Faik Yılmaz tarafından karşılanan Bahçeli kısa bir selamlama konuşmasının ardından habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dinlenme iddiaları

MHP Genel Merkezi'nin dinlendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de Bahçeli, " MHP Genel Merkezinin dinlendiğini biliyoruz. Bunu medya aracılığıyla düşüncelerimizi aktaramadığımız kesimlere, bu dinlenme vasıtasıyla aktarıldığını kabul ettiğimiz için hoşgörüyle karşılıyoruz" dedi.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan haberde, TMK ile yetkili savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen’in ‘Selam Terör Örgütü’ soruşturması adı altında mahkemelerden aldığı izinlerle yedi binden fazla kişinin dinlendiği iddia edildi.

İddiaya göre, Ertuğrul Özkök’ten Yusuf Ziya Cömert’e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dan İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya kadar bir çok ismin yanı sıra CHP Genel Merkezi'nin de 3 yıl boyunca dinlendi.

'Paralel devlet tartışmasına MHP katılmak istemiyor'

Başbakan Erdoğan'ın partisinin paralel yapının yanında yer almakla suçladığının hatırlatılması üzerine Bahçeli şunları söyledi: Sayın Başbakanın 17 Aralık'tan itibaren yapmış oldukları konuşmalar çok sağlıklı gözükmüyor. Hakaret içeren ifadelerini çok sık kullanıyor. Bu tartışmaların içine her alanda MHP'nin girmesi mümkün değil.

Paralel devletten neyi kastediyor. Paralel devlet kimdir? Onu bilemiyoruz. Ancak bu iktidarın 11 yıllık uygulamaları sırasında iki tane önemli görevi olmuştur. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'yi bölünmeye götüren bir demokratik açılım sürecidir. Öbürü de bölünmüş yoldur. Eskiden tek yol üzerinde giderken. Şimdi birbirine paralel yollarla geliş gidişler mümkün. Bu paralenin iki kanatıyla ilgili değerlendirmelerine MHP katılmak istemiyor. Ülkemize bir yararı olduğunu kabul etmiyoruz.

Kıbrıs'ta taviz olamaz

Dünkü Şile ziyaretinde bir vatandaşın kendisine gösterdiği Gezi tepkisiyle ilgili bir soruya da" Ne söyleyeyim, gereğini söylemişim" diye kısa yanıt veren Bahçeli Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda gelinen noktayı da değerlendirdi. Bahçeli, " ABD farklı bir yaklaşımla çözmeye çalışıyor. Bu konuda da Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Türkiye'nin geleneksel Kıbrıs yaklaşımında orada bir Türk varlığının ortadan kaldırabilecek hiçbir siyasi gelişmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Orada iki toplumlu, iki egemenli bir yapının devamıyla beraber KKTC'nin varlığının korunması gerekir. Bu konuda Türkiye'nin tavizi olamaz" diye konuştu.