Bahçeli: Melih Gökçek 5 dönemdir başkan, ne kadar faydası olduğunu görüyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak, "5 dönemdir başkan, ne kadar faydası olduğunu görüyoruz" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Kürtçülük de Türkçülük de bölücülüktür" ifadesini eleştirdi. Bahçeli, "Kürtçülüğü izah için Türkçülüğü örnek göstermek yanlış" diye konuştu.

Bahçeli ayrıca Erdoğan'ın eski Başbakan Bülent Ecevit'e yönelttiği "ABD başkanı karşısında el pençe divan durdu" eleştirisine de tepki gösterdi. Bahçeli, "Erdoğan'ın ifadeleri benim tanıdığım Ecevit ile bağdaşmaz. Milli konulardaki hassasiyetini 57. Hükümet'te gördüm" ifadesini kullandı.

MHP'nin 2019'da "kilit parti" olacağı yolundaki iddialara da değinen Bahçeli, "Kapı yok ki kilit olalım" diye espri yaptı.

"Gerekirse yorumlarız"

Devlet Bahçeli, kendisine bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Merak Akşener'in kuracağı yeni partiyle ilgili olarak, "Ne yapacaklar görmek istiyoruz, gerekirse yorumlarız" dedi.

"Erdoğan'ı yalnız bırakmayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı:

“YPG'nin elindeki Afrin'e girme konusunda kararlılık var. Biz de Suriye ve Irak adımlarını destekliyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı’nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye’de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı’nın parti olarak yanındayız.”

"Müftü nikâhında laiklik açısından sıkıntı yok"

Bahçeli, tartışılan müftülere resmi nikah yetkisi düzenlemesine bu sözlerle destek verdi. MHP lideri, “Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var, müftülerin nikah kıyması laiklik açısından sakınca yaratmaz. Müftü nikahı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? İmam nikahını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Müftü beylere aynen diğerleri gibi görevlendirme yaptırdığınız takdirde nikahını yaptırırsın” diye konuştu.

"Bilgiçliğe dayalı cümleler kullanmamalı"

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile yaşadıkları Kerkük polemiğine de değinen Bahçeli şunları kaydetti:

“Biz, Sayın Davutoğlu’nun sözlerini değil, Cumhurbaşkanı’nın ifadelerini dikkate alırız. Korsan bir referandumun tartışıldığı bir ortamda 10 maddelik, çok bilgiçliğe dayalı, sanki özel çözüm üreten veya da referandumu izah edebilecek cümleleri Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kullanmaması lazımdır.”