Bahçeli: Mektupla siyaset çağ atlatmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mektupla siyasetin Türkiye'ye çağ atlatmayacağını, açılımın sonlandırılmasına katkı sağlamayacağını söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı LIuis Maria de Puig ile görüşmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bahçeli, Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkileri ve 10 Ekim itibariyle İsviçre'de onaylanmış protokol metinleri üzerinde görüşlerini, yarın yapacakları Grup Toplantısında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın birbirleriyle mektuplaşmasına ilişkin soruyu cevaplandıran Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM, Türkiye'nin çok saygın ve önemli bir kuruluşu. Ama fiziki mekan itibariyle mektupla görüşmeye ihtiyaç hissetmeyecek kadar da gruplar birbirlerine yakın yerlerde bulunmaktadır. Mektupla eğitim zaten Türkiye'de devreden çıktı. Mektupla siyaset dönemini açmanın çok önemli bir yönü yoktur. Sayın Başbakan ve Sayın Deniz Baykal geçmişte çok sık bir araya gelebiliyorlardı. Bu konuda da bir araya gelip, bir değerlendirme yapabilirler. Sayın Başbakan bir adım atmışsa sayın Deniz Baykal da iki adım atarak, bu mektupla görüşmeyi posta gecikmesinin ötesinde çok yakın süreç içerisinde gidermelerinde yarar var. Mektupla siyaset, Türkiye'ye çağ atlatmaz, mektupla siyaset Türkiye'de açılımın sonuçlandırılmasına katkı sağlamaz."

Bahçeli, mektupla siyasete "platonik aşk" benzetmesi yapıldığına ilişkin soruya da, "Bunu da öğrenmiş olduk. Sayın Başbakan, platonik değil, gerçekçi bir aşkı yaşadığını ifade ediyor" karşılığını verdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın maça davet edilmesi ve Azerbaycan bayrağının maçın oynanacağı sahaya alınmamasına ilişkin sorular üzerine de Bahçeli, "Onlar şık davranış olmamıştır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha güçlendirmek böyle bir ortamda mümkün iken, bayrak kısıtlamasıyla aradaki sevgi, saygı ve tarihi şuuru zedelemenin bir anlamı yoktur" diye konuştu.