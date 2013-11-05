Bahçeli: Marmaray'da emeğimiz büyük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Marmaray'da 57. hükümet olarak kendilerinin de payı olduğunu söyledi. Bahçeli, "Kim Türk milleti için taş üzerine taş koyarsa teşekkür ederiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Türkiye üzerinden kurgulanan mezhep gerilimine, tehlikeli gelişmelere herkesin dikkat etmesi şarttır. İslam’ın şartlarını kendileri için kullananların hakkında gelmek bizim görevimizdir. Açıkça görülüyor ki Türkiye hep içten hem dıştan tazyik altındadır.

Ortadoğu’daki çatışma iklimi Türkiye’yi sarmıştır. Başbakan Esad’a yüklenirken diğerlerini sütten çıkma ak kaşık göstermektedir. Hükümetin Suriye politikası gerçeklerden uzaktır. Suriye’de perişanlık diz boyudur.

Harcanan tutar fazla

200 bini çadır kentte olan 500 bin mülteci ülkemize yerleşmiştir. Elbette yardım isteyenlerin yardımına yetişmek milletimizin asil yeteneğidir. Ancak kontrol altına alınamayan makul sınırı aşan mülteci yığılması ekonomik ve kültürel sorunlara sebebiyet vermektedir.

Suç ve suçlu sayısı artmaktadır. Başbakan ve hükümeti millet kesesinden bol bol harcama yapmaktadır. 2 milyar dolar harcama yapıldığı açıklanmaktadır. Bu tutar bize göre çok fazladır. İnsanımızın emeği yok edilmektedir. Başbakan Erdoğan istediği yardımları alamamış, altından kalkamamış halkımız sömürmeye başlamıştır.

Başbakan önce İmralı’daki Yezidlere bakmalı

Sanal bahanelere sığınan Başbakan taraf tuttuğunu konuşmasında ispatlamıştır. Başbakan Erdoğan kiralık tetikçilerin tarafını tutmuştur. Taraf olmuştur. Başbakan söz konusu Türk milleti olunca tarafsız kalmayı benimsemiştir.

Siyasi dengemizi hesaba katmadan ilerleyen başbakan büyük bir hata içindedir. Türk milletini 36 etnik parçaya ayırmaya çalışırken İmralı tarafındadır. PKK yanındadır. Mısır’da Mursi’nin yanındadır, dibindedir.

İsyancılarla kol koladır. Ahlaksızlarda, kalbi katrana dönmüşlerle sırt sırtadır. Yezid’i sadece burada aramaktadır.

Başbakan 21. asrın zalimleriyle hedef birlikteliği yapmaktadır. Bağdat’ta, Telafer’de, Sana’da yerden ve gökten yağan nedir. Körpe yavrulara ölüm kusanlardan hiç mi malumatın olmadı.

Başbakan önce İmralı’daki Yezidlere bakmalı,kafasına takmalı. Bu nasıl bir iştir, böyle bir çelişkiyi miden nasıl kaldırabilmektedir. Başbakan ve hükümetin maksadı bellidir. AKP 4021 gün önce 3 Kasım seçimlerinden zaferle çıkmıştır. AKP 10 yıl önce iktidara geldiğinde yeni doğan çocuk bugün 11 yaşını bitirmek üzeredir. Böyle uzun bir süre hiçbir partiye nasip olmamıştır. Ufak tefek iyileşmeler olsa da 11 yıllık dönem zor geçmiştir. 11 yıl millet ve devlet için hezimetlerle doludur. Türkiye 11 yıldır kriz, karanlıkla boğuşmaktadır . 11 yıldır Türkiye baskı altındadır.

İşsizlik fazlalaşmış, borçlar fırlamıştır. Bize göre Erdoğan’ın teorileri alt üst ettik demesi bir yerde doğrudur. Bütün dengeleri mahvetmiştir. Milli irade yanlış yorumlanmıştır. Nitekim tahrip edilmedik bir şey bırakılmamıştır. 11 yıla bakıldığında iftiradan, bölücülükten, son kullanım tarihi dolmuş kumpaslardan başka bir şey çıkmayacaktır. 11 yıldır tel tel dökülmüşlerdir. Hiçbir değerli icraat yapılmamıştır. Dünyayı kurtaran adam olmaya talip olmuş ama herkese kendini güldürmüştür.

Marmaray teşekkürü

29 Ekim günü Marmaray'ın açılışı yapılmıştır. Doğru Marmaray 153 yıllık bir rüya. Kim Türk milleti için taş üzerine taş koyarsa teşekkür ederiz. Bu proje İstanbul'un iki yakasını birleştirmiş ve buluşturmuştur. Projenin bugüne gelmesinde 57. hükümetin büyük payı vardır.

Buradan Marmaray projesinde emeği geçen 57. hükümette görev alan ulaştırma bakanlarımız Enes Öksüz ve Oktay Vural'a teşekkür ederim. Bunda emeğimiz tahlimiz ve gayretimiz çok fazladır. Marmaray projesini kendisine ve hükümetine mal eden Başbakan ahlaklı konuşmamaktadır. Boğaz'ın iki yakası biraraya gelmişse bunda emeğimiz çoktur. Partimiz gelişmeye açıktır ve proje tabanlıdır.''