Bahçeli: Kumanda okyanus ötesinde

T24- Parti tabanının AK Parti'ye kaydığı iddialarına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, kirli bir oyun oynandığını söyledi. “Kumanda okyanus ötesinde” diyen Bahçeli, “MHP’siz senaryoları yok edeceklerini” belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilatına altı sayfalık bir genelge gönderdi. Genelgede kendilerine karşı bir iftira kampanyasının başlatıldığı belirtilirken, uyarılarda da bulunuldu.

Genelgede yeni yapılan düzenlemelerle başkanlık sisteminin ve federal yapının kapılarının açılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bahçeli, ayrıca kimi ülkücülerin MHP’ye oy vermediği gibi yalanların söylendiğine dikkat çekti.

Medyada son dönemde eski ülkücülerin referandumda “evet” dediği ve partide bölünme başladığı gibi yanlış bilgilerin yer aldığını açıkladı.

Bahçelinin gönderdiği genelgede ülkücü hareketin yükselişine karşı bazı grupların harekete geçtiği söylenirken, “Davamıza karşı tertibat içinde olmanın bedeli ağır olacaktır” ifadesi yer aldı.

Ülkücü-milliyetçi camianın çok merkezli yeni bir tuzakla karşı karşıya olduğunu vurgulayan MHP lideri, kirli ittifakın kumanda merkezinin okyanus ötesinde bulunduğunu da iddia etti.

Bahçeli, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi kendini gösteren "MHP'siz siyaset projesinin" bir kez daha ortaya çıktığının da altını çizdi.

MHP lideri Bahçeli, teşkilatlarına "fitne ve nifak girişimlerine karşı uyanık olun" çağrısı da yaptı.