Bahçeli kulisi: Koalisyona neden 'hayır' dediğimizi yeterince anlatamadık, sıfırdan başlayacağız

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 1 Kasım seçimlerinde oy oranını düşüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını öne sürerek, MHP liderinin, "7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon için niçin ‘hayır’ dediğimizi halka yeterince anlatamadığımız kanaatindeyim. Eksikliklerimizi görüp bunları gidereceğiz, bazı şeyleri yapmaya sıfırdan başlayacağız" dediğini iddia etti.
Saygı Öztürk'ün Sözcü'de "Bahçeli: Sıfırdan başlayacağız" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2015) yazısı şöyle:
AKP kurmaylarını da şaşırtan seçim sonuçları, oyunu ve milletvekili sayısını önceki seçime göre az da olsa artıran CHP ve oy oranı azalan, milletvekili sayısı yarıya inen MHP’yi karıştırmış gibi gözüküyor. Belki dışarıdan öyle gözüküyor ama iki partinin de genel merkezlerinde öyle sanıldığı ya da birilerinin isteği gibi iki parti yöneticilerinin de istifa etmeleri gibi bir niyetleri yok.
CHP neden oyunu yükseltemediğini, MHP yöneticileri oy oranının niçin düştüğünü araştıracak, değerlendirecek ve buna göre de bazı düzenlemelere gidecektir. Ancak, her iki siyasi partide de büyük değişiklikler olması beklenmiyor.
Divan olduğu gibi görevde
MHP’de oluşturulan komisyon, “seçim başarısızlığı”nı değerlendirirken AKP’nin “biz gidersek terör gelir, ekonomi çöker tehditleri”nin etkili olduğu görüşünde. Hafta sonunda 26. Dönem milletvekilleri ile Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya gelecek, hem seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapacak hem de parlamentoda nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği üzerinde durulacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifa edip etmeyeceği en çok merak edilen konu. Hemen belirtelim, Bahçeli’nin istifa etmek gibi bir düşüncesi yok. Dahası, Divan’da bulunan arkadaşlarına da “istifa gibi bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Eksikliklerimizi görüp bunları gidereceğiz, bazı şeyleri yapmaya sıfırdan başlayacağız. 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon için niçin ‘hayır’ dediğimizi halka yeterince anlatamadığımız kanaatindeyim. Bunlar da oylarımızın azalmasında etkili oldu” diyor.
Birisi sessiz kaldı, diğeri konuştu
MHP genel merkezinde sanılanın aksine olağanüstü kongre havası yok. Bahçeli’ye karşı genel başkan adayı olarak ismi en çok geçen Meral Akşener, milletvekili adayı gösterilmediğinden bu yana konuşmadığı gibi bu konudaki tavrında henüz bir değişiklik olmadı. İsmi öne çıkarılsa bile Akşener’in, Bahçeli’ye karşı muhalif hareketin liderliğini yapacağına parti yöneticileri ihtimal vermiyor. Ancak, siyaset bu. Ne olacağı hiç belli olmaz.
Muhalif kanat aralarında uzlaşabilirse Akşener’i Bahçeli’ye karşı genel başkan adayı olarak çıkarmanın peşinde. Bunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyor. MHP’de olağanüstü kongre toplamak da sanıldığı gibi kolay değil. Delegenin en az 249’nun noter onaylı imzası gerekiyor.
İsmi genel başkanlık için geçenlerden birisi de eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmemişti. Iğdır’da MHP’nin milletvekili çıkaramamasının nedeni de Oğan’a yapıldığı öne sürülen haksızlığa bir “isyan” olarak değerlendiriliyor, partiden atılmasının da Türkiye çapında oyları etkilediği vurgulanıyor.
Akşener ne kadar sessiz kaldıysa, Oğan da parti yönetimini o kadar eleştirdi. Partiden çıkarılan Oğan’a mahkeme kararıyla dönüş yolu açıldı ama henüz hukuki süreç bitmiş değil. MHP’nin seçimde başarısız bulunması, partiye mahkeme kararıyla dönüş yolunun açılması, Oğan’ın adını genel başkan adayları arasına taşıdı. Şu anda ismi öne çıkmasa bile Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın da adının genel başkan adayları arasında geçtiğini de söyleyebiliriz.
Biraz da geçmişe gidelim
Bahçeli’ye rakip olarak 2012 yılının kasım ayında Koray Aydın çıktı. O seçimde Bahçeli 725, Aydın ise 441 oy almıştı. Şimdi genel başkanlık için ismi geçenler, o seçimde Bahçeli’nin yanındaydı. Koray Aydın’ın da gelişmeleri izlediği, bazı isimlerle bir araya geldiği ve bir süre konuşmamayı tercih ettiğini öğreniyorum.
MHP’nin saygın isimlerinden eski Gümrük Bakanı Gün Sazak 1980’de teröristler tarafından öldürülmüştü. Şimdi genel başkanlık için ismi geçenlerden Sazak’ın oğlu Süleyman Sazak da, 1999 seçimlerinde MHP’den bir dönem milletvekili seçildi ve daha sonra partiyle hemen hiç bağı kalmadı. Onun milletvekilliğinin üzerinden yıllar geçti, delege Süleyman Sazak’ı tanımadığı için genel başkanlık yarışında şansının olmadığı belirtiliyor.
12 Eylül 1980 harekatından sonra tutuklanan isimlerden birisi de kapatılan MHP’nin Genel Başkanı Alparslan Türkeş’ti. Ankara Askeri Mevki Hastanesi’nde yattığı dönemde Türkeş’in kaçırılması planlanmıştı. Olayla ilgili olarak hakkında soruşturma açılanlardan birisi de Dr. Selim Kaptanoğlu’ydu. Türkeş, 1995’te Kaptanoğlu’nu MHP Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirmişti. Yaklaşık 20 yıl önce bu görevde bulunan Kaptanoğlu partinin genç kuşağı tarafından tanınan bir isim değil. Bu nedenle genel başkan adaylığında bir şansı olmadığı da ortada.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “duruma hakim” görünse de, işinin kolay olmadığını biliyor.