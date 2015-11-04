Bahçeli kulisi: Koalisyona neden 'hayır' dediğimizi yeterince anlatamadık, sıfırdan başlayacağız

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 1 Kasım seçimlerinde oy oranını düşüren MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını öne sürerek, MHP liderinin, "7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sı koa­lis­yon için ni­çin ‘ha­yı­r’ de­di­ği­mi­zi hal­ka ye­te­rin­ce an­la­ta­ma­dı­ğı­mız ka­na­atin­de­yim. Ek­sik­lik­le­ri­mi­zi gö­rüp bun­la­rı gi­de­re­ce­ğiz, ba­zı şey­le­ri yap­ma­ya sı­fır­dan baş­la­ya­ca­ğız" dediğini iddia etti.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'de "Bahçeli: Sıfırdan başlayacağız" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2015) yazısı şöyle:

AKP kur­may­la­rı­nı da şa­şır­tan se­çim so­nuç­la­rı, oyu­nu ve mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı ön­ce­ki se­çi­me gö­re az da ol­sa ar­tı­ran CHP ve oy ora­nı aza­lan, mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı ya­rı­ya inen MHP’­yi ka­rış­tır­mış gi­bi gö­zü­kü­yor. Bel­ki dı­şa­rı­dan öy­le gö­zü­kü­yor ama iki par­ti­nin de ge­nel mer­kez­le­rin­de öy­le sa­nıl­dı­ğı ya da bi­ri­le­ri­nin is­te­ği gi­bi iki par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de is­ti­fa et­me­le­ri gi­bi bir ni­yet­le­ri yok.

CHP ne­den oyu­nu yük­sel­te­me­di­ği­ni, MHP yö­ne­ti­ci­le­ri oy ora­nı­nın ni­çin düş­tü­ğü­nü araş­tı­ra­cak, de­ğer­len­di­re­cek ve bu­na gö­re de ba­zı dü­zen­le­me­le­re gi­de­cek­tir. An­cak, her iki si­ya­si par­ti­de de bü­yük de­ği­şik­lik­ler ol­ma­sı bek­len­mi­yor.

Divan olduğu gibi görevde

MHP’­de oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon, “se­çim ba­şa­rı­sız­lı­ğı­”nı değerlendi­rir­ken AK­P’­nin “biz gi­der­sek te­rör ge­lir, eko­no­mi çöker teh­dit­le­ri­”nin et­ki­li ol­du­ğu gö­rü­şün­de. Haf­ta so­nun­da 26. Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri ile Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri bir ara­ya ge­le­cek, hem se­çim so­nuç­la­rı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­cak hem de par­la­men­to­da na­sıl bir stra­te­ji iz­len­me­si ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­ru­la­cak.



MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin is­ti­fa edip et­me­ye­ce­ği en çok me­rak edi­len ko­nu. He­men be­lir­te­lim, Bah­çe­li­’nin is­ti­fa et­mek gi­bi bir dü­şün­ce­si yok. Da­ha­sı, Di­va­n’­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı­na da “is­ti­fa gi­bi bir şe­yi ak­lı­nız­dan ge­çir­me­yin. Ek­sik­lik­le­ri­mi­zi gö­rüp bun­la­rı gi­de­re­ce­ğiz, ba­zı şey­le­ri yap­ma­ya sı­fır­dan baş­la­ya­ca­ğız. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sı koa­lis­yon için ni­çin ‘ha­yı­r’ de­di­ği­mi­zi hal­ka ye­te­rin­ce an­la­ta­ma­dı­ğı­mız ka­na­atin­de­yim. Bun­lar da oy­la­rı­mı­zın azal­ma­sın­da et­ki­li ol­du­” di­yor.

Birisi sessiz kaldı, diğeri konuştu

MHP ge­nel mer­ke­zin­de sa­nı­la­nın ak­si­ne ola­ğa­nüs­tü kon­gre ha­va­sı yok. Bah­çe­li­’ye kar­şı ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak is­mi en çok ge­çen Me­ral Ak­şe­ner, mil­let­ve­ki­li ada­yı gös­te­ril­me­di­ğin­den bu ya­na ko­nuş­ma­dı­ğı gi­bi bu ko­nu­da­ki tav­rın­da he­nüz bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. İs­mi öne çı­ka­rıl­sa bi­le Ak­şe­ne­r’­in, Bah­çe­li­’ye kar­şı mu­ha­lif ha­re­ke­tin li­der­li­ği­ni ya­pa­ca­ğı­na par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ih­ti­mal ver­mi­yor. An­cak, si­ya­set bu. Ne ola­ca­ğı hiç bel­li ol­maz.

Mu­ha­lif ka­nat ara­la­rın­da uz­la­şa­bi­lir­se Ak­şe­ne­r’­i Bah­çe­li­’ye kar­şı ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak çı­kar­ma­nın pe­şin­de. Bu­nun alt ya­pı­sı oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. MHP’­de ola­ğa­nüs­tü kon­gre top­la­mak da sa­nıl­dı­ğı gi­bi ko­lay de­ğil. De­le­ge­nin en az 249’nun no­ter onay­lı im­za­sı ge­re­ki­yor.

İs­mi ge­nel baş­kan­lık için ge­çen­ler­den bi­ri­si de es­ki Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Si­nan Oğan. 7 Ha­zi­ran ve 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de aday gös­te­ril­me­miş­ti. Iğ­dı­r’­da MHP’­nin mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­ma­sı­nın ne­de­ni de Oğa­n’­a ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len hak­sız­lı­ğa bir “is­ya­n” ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor, par­ti­den atıl­ma­sı­nın da Tür­ki­ye ça­pın­da oy­la­rı et­ki­le­di­ği vur­gu­la­nı­yor.

Ak­şe­ner ne ka­dar ses­siz kal­dıy­sa, Oğan da par­ti yö­ne­ti­mi­ni o ka­dar eleş­tir­di. Par­ti­den çı­ka­rı­lan Oğa­n’­a mah­ke­me ka­ra­rıy­la dö­nüş yo­lu açıl­dı ama he­nüz hu­ku­ki sü­reç bit­miş de­ğil. MHP’­nin se­çim­de ba­şa­rı­sız bu­lun­ma­sı, par­ti­ye mah­ke­me ka­ra­rıy­la dö­nüş yo­lu­nun açıl­ma­sı, Oğa­n’­ın adı­nı ge­nel baş­kan aday­la­rı ara­sı­na ta­şı­dı. Şu an­da is­mi öne çık­ma­sa bi­le Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ümit Öz­da­ğ’­ın da adı­nın ge­nel baş­kan aday­la­rı ara­sın­da geç­ti­ği­ni de söy­le­ye­bi­li­riz.

Biraz da geçmişe gidelim

Bah­çe­li­’ye ra­kip ola­rak 2012 yı­lı­nın ka­sım ayın­da Ko­ray Ay­dın çık­tı. O se­çim­de Bah­çe­li 725, Ay­dın ise 441 oy al­mış­tı. Şim­di ge­nel baş­kan­lık için is­mi ge­çen­ler, o se­çim­de Bah­çe­li­’nin ya­nın­day­dı. Ko­ray Ay­dı­n’­ın da ge­liş­me­le­ri iz­le­di­ği, ba­zı isim­ler­le bir ara­ya gel­di­ği ve bir sü­re ko­nuş­ma­ma­yı ter­cih et­ti­ği­ni öğ­re­ni­yo­rum.

MHP’­nin say­gın isim­le­rin­den es­ki Güm­rük Ba­ka­nı Gün Sa­zak 1980’de te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­müş­tü. Şim­di ge­nel baş­kan­lık için is­mi ge­çen­ler­den Sa­za­k’­ın oğ­lu Sü­ley­man Sa­zak da, 1999 se­çim­le­rin­de MHP’­den bir dö­nem mil­let­ve­ki­li se­çil­di ve da­ha son­ra par­tiy­le he­men hiç ba­ğı kal­ma­dı. Onun mil­let­ve­kil­li­ği­nin üze­rin­den yıl­lar geç­ti, de­le­ge Sü­ley­man Sa­za­k’­ı ta­nı­ma­dı­ğı için ge­nel baş­kan­lık ya­rı­şın­da şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

12 Ey­lül 1980 ha­re­ka­tın­dan son­ra tu­tuk­la­nan isim­ler­den bi­ri­si de ka­pa­tı­lan MHP’­nin Ge­nel Baş­ka­nı Al­pars­lan Tür­ke­ş’­ti. An­ka­ra As­ke­ri Mev­ki Has­ta­ne­si­’n­de yat­tı­ğı dö­nem­de Tür­ke­ş’­in ka­çı­rıl­ma­sı plan­lan­mış­tı. Olay­la il­gi­li ola­rak hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lan­lar­dan bi­ri­si de Dr. Se­lim Kap­ta­noğ­lu­’y­du. Tür­keş, 1995’te Kap­ta­noğ­lu­’nu MHP Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı­’na ge­tir­miş­ti. Yak­la­şık 20 yıl ön­ce bu gö­rev­de bu­lu­nan Kap­ta­noğ­lu par­ti­nin genç ku­şa­ğı ta­ra­fın­dan ta­nı­nan bir isim de­ğil. Bu ne­den­le ge­nel baş­kan aday­lı­ğın­da bir şan­sı ol­ma­dı­ğı da or­ta­da.

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Bah­çe­li, “du­ru­ma ha­ki­m” gö­rün­se de, işi­nin ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor.