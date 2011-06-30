Bahçeli Köşk davetini reddetti

T24- MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki yemin krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gün yaptığı daveti programının yoğunluğunu gerekçe göstererek reddetti. Gül'ün inandırıcılığının iflas ettiğini belirten Bahçeli "Gül, Başbakan'la istişare yaptıktan sonra bizi davet etti. Gül, Başbakan'ın çekim alanından çıkmalı, tarafsız olmalı" dedi. Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün kamuoyunu oyalamak için pozisyon aldığına inandığından ve Meclis'te cereyan eden krizin tarafı olmadığından dolayı Çankaya Köşkü'nden gelen görüşme talebini geri çevirmiştir'' diye konuştu.

Meclis'teki yemin krizi sonrasında Köşk devreye girerek CHP ve MHP'ye davette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Köşk'e çıkarak Gül'le görüştü.

Bahçeli ise programının yoğunluğunu gerekçe göstererek daveti geri çevirdi. Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak Köşk'e, Meclis'teki krizin tarafı olmadıkları için çıkmadıklarını söyledi.

"Gül'ün inandırıcılığı iflas etmiştir" diyen Bahçeli şunları söyledi: "Gül, Başbakan'la istişare yaptıktan sonra bizi davet etti. Gül, Başbakan'ın çekim alanından çıkmalı, tarafsız olmalı."