T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli Köşk davetini reddetti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki yemin krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gün yaptığı daveti programının yoğunluğunu gerekçe göstererek reddetti.

30 Haziran 2011 03:00

T24- MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki yemin krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gün yaptığı daveti programının yoğunluğunu gerekçe göstererek reddetti.  Gül'ün inandırıcılığının iflas ettiğini belirten Bahçeli "Gül, Başbakan'la istişare yaptıktan sonra bizi davet etti. Gül, Başbakan'ın çekim alanından çıkmalı, tarafsız olmalı" dedi. Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün kamuoyunu oyalamak için pozisyon aldığına inandığından ve Meclis'te cereyan eden krizin tarafı olmadığından dolayı Çankaya Köşkü'nden gelen görüşme talebini geri çevirmiştir'' diye konuştu.

 

Meclis'teki yemin krizi sonrasında Köşk devreye girerek CHP ve MHP'ye davette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Köşk'e çıkarak Gül'le görüştü.

 

Bahçeli ise programının yoğunluğunu gerekçe göstererek daveti geri çevirdi. Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak Köşk'e, Meclis'teki krizin tarafı olmadıkları için çıkmadıklarını söyledi.

 

"Gül'ün inandırıcılığı iflas etmiştir" diyen Bahçeli şunları söyledi: "Gül, Başbakan'la istişare yaptıktan sonra bizi davet etti. Gül, Başbakan'ın çekim alanından çıkmalı, tarafsız olmalı."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24