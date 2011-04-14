-BAHÇELİ: KONUŞMA TÜRKİYE AÇISINDAN KAYIP ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Strabsbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Sayın Başbakanımız, ana metnin dışında, kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde çok hırçın bir konuşmayı tercih etmiştir. Bu da kendisi ve Türkiye açısından bir kayıp olmuştur" dedi. Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın, AKPM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Erdoğan'ın Avrupa Konseyi konuşmasını, Türkiye'nin temel sorunlarının Avrupa ve dünya kamuoyu ile paylaşılması açısından önemli bir fırsat olarak görmek lazım. Böyle bir zeminde yapacağı siyasi değerlendirmeler zannediyorum bir çok Avrupa ülkesinin Türkiye'ye bakışını değiştirebilir. Fakat Sayın Başbakanımız, ana metnin dışında kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde çok hırçın bir konuşmayı tercih etmiştir. Bu da kendisi ve Türkiye açısından bir kayıp olmuştur. Sayın Başbakan'ın, daha sabırlı, daha soğukkanlı, daha seçici konuşmasında yarar vardır. Bu yolu denemesi ülke için faydalı olur diye düşünüyoruz. Hırçınlık iyi değildir, öfke de her zaman zarar verir." -"BEKLEMEKTEYİM"- Bahçeli, bir gazetecinin "Başbakan Erdoğan'a atfen İmralı ile ilgili olarak basında yer alan 'Hükümet devlet kanallarıyla bu görüşmeleri gerçekleştirir. Devlet, istediğiyle görüşür. Devletin başı da iktidardır' ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine, "İmralı konusunda geçmişte MHP'nin değerlendirme ve tespitlerinin ne kadar doğru ve haklı çıktığını ortaya koymuştur. Bizi şerefsizlikle suçlayan Sayın Başbakan, şimdi bu sözü nasıl geri alacaktır onu beklemekteyim" dedi. MHP Lideri, "Balyoz Planı" davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Korgeneral Engin Alan'ın partisinden adaylığıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Bunlara hiç aldırış etmiyoruz, Güneydoğu Anadolu'da kahramanca bir mücadele veren Sayın Engin Alan Paşa, MHP'nin İstanbul 1. Bölge, 1. sıra adayıdır. İnşallah kendisini yakında TBMM'de de göreceğiz" diye konuştu. Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'in AK Parti'den aday olduğunun anımsatılması üzerine de Bahçeli, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Evlatların, babalarının partisini tercih etmelerinde yarar vardır" görüşünü dile getirdi. Devlet Bahçeli, başka bir soru üzerine seçim gezi programının henüz belli olmadığını belirtirken, Diyarbakır'da miting yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya da "Günü geldiğinde her tarafa gideriz" yanıtını verdi. Bahçeli, "CHP'nin reklamının hatırlatılması ve kendilerinin de böyle bir çalışma içerisinde olup olmadıklarının sorulması üzerine, söz konusu reklamı izlemediğini belirterek "Milliyetçi Hareketin reklama ihtiyacı yok, gerçekler üzerinde çalışır" şeklinde konuştu.