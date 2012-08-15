Bahçeli: Kılıçdaroğlu boyundan büyük sözler etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi hakkında ''İktidar yanaşmalığı yapılarak iktidar olunmaz'' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu çatırdayan siyasetine yeni bir cephe açmanın arayışına girmiştir. Bu nafile bir hamle, sonu hüsranla bitecek temelsiz bir çırpınıştır. MHP'nin tercih ettiği milli ve mantıki politikaları iktidar yanaşmalığı olarak değersizleştirmeye çalışan Sayın Kılıçdaroğlu, boyundan ve birikiminden büyük sözlerin altına imza atarak bir kez daha çuvallamıştır'' diye belirtti.

Açıklamalarına devam eden Bahçeli, ''MHP, PKK yancısı ve yardakçısı olmaktansa, terörle mücadelede iktidarın alacağı milli kararlara destek vermeye ne pahasına olursa olsun devam edecektir.CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçekleri hiç aklından ve gündeminden çıkarmamalı, bundan böyle MHP'nin adını ağzına alırken bir kez daha düşünmeli ve idrak zaafına kapılmadan hareket etmelidir.PKK tarafından kaçırılan Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Aygün’ün serbest kaldıktan sonra dile getirdiği sorunlu ifadeler, CHP’ye bundan böyle nasıl bir ruh ve düşüncenin hâkim olacağını kanıtlaması bakımından son derece dikkat ve ilgi çekmiştir'' dedi.