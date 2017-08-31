Bahçeli: Kerkük'ün Kuzey Irak'taki referanduma dahil olması hıyanet; Türkiye göz açtırmamalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük İl Meclisi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdığı bağımsızlık referandumuna katılmasına tepki gösterdi.

"Kerkük'ün Kuzey Irak'taki referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir" diyen Bahçeli, sözlerinin devamında "Türkiye, bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli daha önce de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılacak bağımsızlık referandumunun "savaş sebebi" olduğunu iddia etmişti.