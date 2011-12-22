-Bahçeli: Karar büyük bir skandal ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını inkar edenlere cezası verilmesi yönündeki kararın ''büyük bir skandal ve kara leke olarak tarihe geçtiğini'' bildirdi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın geçmişte uydurma Ermeni soykırım tezlerini benimsediğini, şimdi de ''soykırım yalanının reddini suç sayan ve bunu cezai yaptırıma bağlayan ibretlik yasa teklifini'' onayladığını kaydetti. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Aynı zamanda ifade ve düşünce özgürlüğüne vurulan bir darbe ve kelepçe olan bu kararın, Batı zihniyetinin gerçek niyet ve tutumunu deşifre etmesi bakımından da son derece manidar olduğu ortadadır. Hak ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayan Fransa'nın, Ermeni lobilerinin oyununa siyasi hesaplar çerçevesinde göz göre göre alet ve mahkum olması yüzsüzlük ve izansızlıkla aynı anlama gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu küstah siyasi hükmü nefretle karşılamakta, şiddetle kınamakta ve tüm varlığıyla lanetlemektedir. Şayet asılsız soykırım iddialarını inkar edenlere cezai yaptırım kararı bundan sonra Fransa Senatosunda da onaylanırsa, Türkiye ile Fransa arasında tamiri mümkün olmayan bir husumet ve hizip kendisini gösterecektir. Fransa'nın Türk milletini katliamcı olarak sunma ve gösterme densizliği hiçbir şart altında sıradan ve olağan görülemeyecek bir tavır olarak hatırlanacaktır. Büyük milletimiz sözde Ermeni soykırım iddiaları etrafında inşa edilen şantaj ve tehdit girişimlerinden artık bıkmış ve bundan da ziyadesiyle usanmış durumdadır. Bilinmelidir ki; Ermeni açılımı kapsamında AKP hükümetinin tek taraflı boyun eğen siyasi acziyeti, art niyeti ve zafiyeti acı sonuçlarını birer birer vermektedir. Bu itibarla AKP zihniyeti, gerçekleri karartarak, tarihi hadiseleri çarpıtarak Türkiye ile hesaplaşmaya çalışan iç ve dış tüm mihrakların değirmenine su taşımış ve ellerine her fırsatta kullanabilecekleri kozlar vermiştir. Dersim isyanını önleme ve engelleme çabalarına katliam diyen Başbakan ve Hükümeti'nin, sözde soykırım iddialarını boşa çıkarması ve samimiyetle mücadele etmesi esasen mümkün değildir. Tarihimizi karalamaya, kutlu ecdadımızı katillikle tanımlamaya cüret eden kifayetsizlerin ve bedbahtların amaçlarına ulaşmayacakları herkes tarafından idrak edilmelidir.'' -''Geri adım atılmazsa telafisi olmayan sürece girilir''- Fransa parlamentosunun teklifi onaylamasını ''rezil karar'' olarak niteleyen Bahçeli, Hükümetin milli gerçekleri ve milletin şerefini dikkate alarak meseleye ciddiyetle eğilmesini istedi. Bahçeli, açıklamasında MHP'nin, alınması gereken yaptırımlarla ilgili görüşlerini de şöyle sıraladı: ''Paris Büyükelçimiz, soykırım iddialarını reddedenlere uygulanacak cezai yaptırımın görüşüleceği ikinci aşama olan Fransa Senatosu'nun kararına kadar mutlaka geri çekilmelidir. Ermeni protokolleri, Meclis gündeminden tamamen çıkarılmalı ve normalleşme parolası ve yüzleşme adına tarihimizi küçülten görüş ve beyanlardan dolayı AKP özür dilemelidir. Fransa'yla yürütülen siyasi ve ekonomik ilişkiler dondurulmalı ve Fransız şirketlerinin kamu ihalelerine girmeleri mutlaka engellenmelidir. Sözde Ermeni soykırım iddialarının bilimsel gerçekler ışığında sonuçsuz bırakılması için seçkin tarihçilerden oluşacak bir komisyon teşekkül ettirilmeli ve 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne yönelik hazırlık başlatılmalıdır. Fransa'da yaşayan soydaşlarımızın, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sarkozy'ye karşı oy kullanmaları için lobi çalışması yapılmalı ve sağlanmalıdır. Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen kararın önümüzdeki süreçte Senato'da onaylanmaması için gerekli girişim ve müdahaleler acilen yapılmalıdır.''