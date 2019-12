-Bahçeli kara harekatının başlatılmasını istedi ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda hükümetin acil önlemler alması gerektiğini belirterek, ''terörist inlerinin yaşanmaz hale getirilmesi ve kış gelmeden kara harekatının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın menfur saldırılarının milletin tahammül ve sabır sınırını aşarak vahim bir mecraya ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti: : ''Başbakan Erdoğan'ın, 'Bıçak kemiğe dayandı', 'Sabrımız tükendi' açıklamalarıyla süslediği hamaseti ve günü kurtarmaya dönük sözleri bölücü terör çetesini ve hain eylemlerini durduramamış ve şehadetleri engelleyememiştir. Ne acıdır ki Türkiye, kimi zaman bir halı sahada top oynarken kalleşçe, kimi zaman da yolda yürürken ensesinden alçakça vurulan evlatlarımızın şehit edildiği güvensiz, karanlık ve saldırganların köşe başını tuttuğu bir ülke haline gelmiştir.'' Bahçeli, tıpkı İsrail'e uygulandığı gibi bölücülük ve terörle mücadele konusunda bir eylem ve yaptırım planının hazırlanması ve uygulanması için gerekli titizliğin gösterilmesini isteyerek, şunları belirtti: ''Doğu Akdeniz'in dalgalarıyla mücadele etmek yerine önce Kandil Dağı'ndaki her taşın altı kaldırılmalı, terörist inleri yaşanmaz hale getirilmeli ve kış gelmeden kara harekatı bir an önce hayata geçirilmelidir. Irak'ın kuzeyinde güvenlik kuşağı oluşturulmalı ve sınırlarımızdan sızmalara karşı uyanık ve dikkatli olunmalı, sınır karakollarının hepsi emniyetli bir hale getirilmelidir. ABD'nin bölgedeki hesap ve hedeflerine göre değil, takip edilecek siyaset Ankara jeopolitiğinin gereklerine göre icra edilmelidir. Bölücülük ve terör suçlarına verilecek cezalar ağırlaştırılmalı ve bu konuda tavizsiz olunmalıdır. Demokratik açılım adı verilen yıkım projesine son verildiği açıklanmalı, İmralı canisiyle tüm görüşmeler kesilerek bugün veya gelecekte hiçbir şart altında ev hapsi ya da serbest kalma imkanı bulamayacağı duyurulmalı ve bu konuda geri adım atılmayacağı ilan edilmelidir. PKK'ya hamilik yapan, besleyen ve kışkırtan peşmerge yönetimine haddi bildirilmeli ve hangi dilden anlıyorsa misliyle cevap verilmelidir.'' Bahçeli, Türkiye'nin çadır devleti, Türk milletinin de rastlantıların bir araya getirdiği dönemsel bir kalabalık olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: ''AKP, azdırdığı, heyecanlandırdığı ve umutlandırdığı bölücü mihrakların ve cinayet örgütünün tehditleri karşısında geri adım atmamalı ve aldığı millet iradesinin gereğini yerine getirmelidir. Başbakan Erdoğan'ın, başka coğrafyalardaki sorunlara odaklanmak yerine, vatanımızda durmadan metastaz yapan bölücülük ve terör kanserine başını çevirmesi ahlaken ve vicdanen boynunun borcudur.